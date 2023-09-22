ВИДЕО. Аль-Наср против Аль-Ахли: Роналду забил гол, Талиска оформил дубль

В матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии встречаются «Аль-Наср» и «Аль-Ахли»

«Аль-Наср» забил сопернику три гола в первом тайме (3:1, перерыв).

В дебюте игры отличился звездный португалец Криштиану Роналду (4 мин), а затем бразилец Андерсон Талиска оформил дубль (17 и 45+6 мин).

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ВИДЕО. Роналду забил гол за Аль-Наср в ворота Аль-Ахли