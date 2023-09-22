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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
22.09.2023 21:00 – перерыв 3 : 1
Аль-Ахли Джидда
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Саудовская Аравия
22 сентября 2023, 21:55 | Обновлено 22 сентября 2023, 22:01
181
0

ВИДЕО. Аль-Наср против Аль-Ахли: Роналду забил гол, Талиска оформил дубль

Три гола забили хозяева поля в 1-м тайме матча 7-го тура в Саудовской Аравии

22 сентября 2023, 21:55 | Обновлено 22 сентября 2023, 22:01
181
0
ВИДЕО. Аль-Наср против Аль-Ахли: Роналду забил гол, Талиска оформил дубль
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии встречаются «Аль-Наср» и «Аль-Ахли»

«Аль-Наср» забил сопернику три гола в первом тайме (3:1, перерыв).

В дебюте игры отличился звездный португалец Криштиану Роналду (4 мин), а затем бразилец Андерсон Талиска оформил дубль (17 и 45+6 мин).

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ВИДЕО. Роналду забил гол за Аль-Наср в ворота Аль-Ахли

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Источник Sport.ua
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