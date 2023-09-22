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Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 18:55 |
207
0

Матч упущенных возможностей. Оболонь и Верес сыграли вничью

Нехватка индивидуального мастерства помешала футболистам команд отличиться результативными ударами

22 сентября 2023, 18:55 |
207
0
Матч упущенных возможностей. Оболонь и Верес сыграли вничью
ФК «Оболонь»

В пятницу, 22 сентября, киевская «Оболонь» и ровненский «Верес» встретились в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги. Поединок который состоялся на киевском стадионе «Оболонь-Арена», завершился нулевой ничьей.

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 8 тур.

«Оболонь» – «Верес» – 0:0

Груша (23), Прокопенко (64), Дубко (85) – Кучеров (20), Шевченко (25), Гакман (53), Марусич (62), Курко (67), Шестаков (90+2).

«Оболонь»: Рыбка, Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Нагиев, Мороз, Мединский, Черненко (Дубко, 83), Груша (Суханов, 72), Тарануха, Краснопир (Чернов, 46).

«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, Шевченко, Гакман, Кучеренко (Балан, 78), Яго (Шестаков, 66), С. Шарай (Марусич, 46), Кучеров, В. Шарай (Свитюха, 90), Гайдучик (Кухарук, 78).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

ОБОЛОНЬ – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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