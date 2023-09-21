В пятницу, 22 сентября, киевская «Оболонь» и ровненский «Верес» встретятся в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоится в Киеве, на стадионе «Оболонь-Арена». Начало запланировано на 17.00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Оболонь» и «Верес» – соседи по турнирной таблице. Киевский клуб с 5 очками занимает 14-е место, ровненский – с 4 очками идет 15-м. Правда, у «Вереса» на один сыгранный матч меньше. «Оболонь» пока что одержала только одну победу – 2:1 над «Днепром-1». В последних трех турах команда не забила ни одного гола, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения. В активе «Вереса» также одна победа – 3:1 над «Черноморцем». Поражений столько же, сколько и у киевского клуба – четыре.

«Оболонь» и «Верес» встречались друг с другом 5 раз. Три матча выиграл ровненский клуб, два поединка завершились вничью. Пятничный матч станет первым противостоянием команд в УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Верес», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.