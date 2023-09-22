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Оболонь
22.09.2023 17:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 01:17 | Обновлено 22 сентября 2023, 01:25
24
0

Оболонь – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Футбольный уик-энд открывает битва аутсайдеров – к добру?

22 сентября 2023, 01:17 | Обновлено 22 сентября 2023, 01:25
24
0
Оболонь – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Оболонь Киев

В пятницу, 22 сентября, в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют киевская «Оболонь» и ровенский «Верес». Стартовый свисток рефери Александра Омельченко из Славянска прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Оболонь


Уже успела остаться позади даже сентябрьская международная пауза, поэтому новички текущего розыгрыша национального первенства уже не воспринимаются именно с точки зрения своего нового опыта на уровне «элитного» дивизиона. Они уже являются полноправными участниками всевозможных процессов, поэтому и спрос с них соответствующим образом возрастает. Кто-то, как житомирское «Полесье», принимает этот тяжелый груз и цепляется даже за наивысшие места в турнирной таблице. А кто-то, как, к примеру, киевская «Оболонь», все еще не может должным образом акклиматизироваться.

Впрочем, когда у вас в календаре на старте сезона неожиданным образом оказываются почти все, за исключением луганской «Зари» и «Ворсклы», представители Украины в еврокубках этого сезона, а также команды в хорошей форме по типу «Черноморца», того же «Полесья», «Кривбасса» и «Колоса», когда последние еще неплохо выглядели на старте, то и результаты могут быть соответствующими. «Пивовары» зацепились за результат в матче против «Днепра-1» (2:1) и дуэли в Кубке Украины против «Звягеля» (1:0), но этого откровенно мало для того, чтобы на что-то претендовать.

Как итог, команда Валерия Иващенко, насколько бы хорошо порой не выступала, все равно находится в зоне борьбы за выживание с пока еще далеко не очевидными перспективами. Конечно, тут сказывается и достаточно скромная подготовка к выступлениям в УПЛ на летнем трансферном рынке, но впереди «Оболонь» ожидает достаточно неплохой календарь для того, чтобы перезагрузиться. Единственно, что было бы более уместно, если бы после двухнедельного отдыха команда выходила не с изнурительной игрой против «Шахтера», а, к примеру, с матча против предстоящего соперника. Но это уже поиски легкой жизни.

Верес


Ровенскому «Вересу» также банально нечем похвастаться на старте сезона, так как в турнирной таблице участник стыковых матчей образа прошлой кампании располагается ниже, чем та же «Оболонь». Возможную причину такого неудачного старта команды будет отыскать достаточно легко – Юрий Вирт уходил с большим скандалом, а Сергей Лавриненко пришел ему на смену в условиях очень скромного ресурса и поэтому с определенными трудностями доносит свои идеи новым подопечным.

Впрочем, это не помешало «красно-черным», к примеру, отобрать очки у донецкого «Шахтера» (1:1), тогда как другие пять из шести соперников этого сделать не смогли. А еще была выдающаяся победа на своем поле над одесским «Черноморцем» (3:1), что подталкивает нас к мысли о том, что «Верес» может оказаться не таким простым соперником, каким кажется на первый взгляд. Во всяком случае, при родных трибунах, но сейчас контекст будет все-таки несколько иным.

У ровенской команды дальше также будет очень интересный календарь. Во-первых, им предстоит посреди следующей недели сыграть против «Шахтера» вновь, но уже в рамках Кубка, тогда как «Оболонь» встретится с «Динамо». А затем, между матчами против «Зари» и «Днепра-1», у «Вереса» будет достаточно свободный график, во время которого, как ожидается, и начнется процесс спасения утопающих. Но загвоздка в том, что ни ровенчане, ни киевляне, так и не научились забивать по многу голов от момента начала сезона, поэтому в их очной встрече кому-то все же придется сделать решительный шаг вперед.

История встреч


Футбольные пути «Оболони» и «Вереса» ранее пересекались 5 раз в рамках Первой лиги и Кубка Украины. Наблюдается полный перевес по количеству побед со стороны «Вереса» – 3 успешные игры при двух ничьих. Команды последний раз играли между собой в сентябре 2021 года, когда на «Оболонь-Арене» гол Михаила Шестакова принес победу «красно-черным».

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 35-летний Александр Омельченко из Славянска, который на своем счету имеет уже 28 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Денис Сердюк и Тарас Чопилко, а резервным арбитром отработает Назарий Дьордь. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Денисом Шурманом и Владимиром Володиным. У Омельченко есть опыт проведения матчей с участием «Оболони» – 5 побед, 3 ничьих, 2 поражения, тогда как с «Вересом» он не пересекался.

Ориентировочные составы


«Оболонь»: Рыбка – Суханов, Лукьянчук, Приймак, Прокопенко – Косовский – Груша, Слободян, Черненко, Мединский – Краснопир.

«Верес»: Паст – Шевченко, Вовченко, Курко, Гагун – Кучеренко, Кучеров, С. Шарай – В. Шарай, Марусич, Шестаков.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что команды хотя бы раз поразят ворота друг друга. Нашей ставкой будет позиция – ТБ 2.

22 сентября, пятница

«Оболонь» – «Верес»
Киев, «Оболонь-Арена». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – платформа Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
ОБОЛОНЬ – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Прогноз Sport.ua – 2:2
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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