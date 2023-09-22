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Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 19:40 | Обновлено 22 сентября 2023, 20:00
304
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ничья – справедливый результат»

Главный тренер «Вереса» прокомментировал ничью с «Оболонью»

22 сентября 2023, 19:40 | Обновлено 22 сентября 2023, 20:00
304
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ничья – справедливый результат»
НК Верес. Сергей Лавриненко

Главный тренер ривненского «Вереса» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью в матче 8-го тура УПЛ с «Оболонью» (0:0):

«Оболонь» отдыхала на день больше, чем мы. У нас была дальняя дорога, поэтому в первом тайме «Оболонь» выглядела свежее. Однако мои ребята молодцы, они выждали, перетерпели этот момент. В начале второго тайма даже могли забить, создали 2 хороших момента.

Такие лобовые матчи идут до забитого мяча, и, похоже, 2 команды больше боялись ошибиться. Матч был интенсивным, но это больше за счет длинных передач. Как по мне, было тяжелое поле. Для нас высокая трава – медленная.

Мы каждую игру стараемся играть на оборону. Мы не выпускали лишнего игрока в оборону, потому что хотели забить. Мы чувствовали, что где-то можем использовать момент. Все же, по моему мнению, ничья справедливый результат».

После этой игры в активе команды из Ровно 5 очков в 7 матчах чемпионата. Они идут на 15-й строчке УПЛ.

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Сергей Лавриненко Верес Ровно Оболонь Киев Оболонь - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Источник УПЛ-ТВ
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