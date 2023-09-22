Состоялся первый матч 8-го тура чемпионата Украины между «Оболонью» и «Вересом». Команды не сумели порадовать болельщиков голами и завершили встречу вничью 0:0.

Киевляне взяли один пункт, набрали 6 очков и теперь находятся на 12-й позиции. «Верес» с пятью пунктами остается на предпоследней 15-й позиции.