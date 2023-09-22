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Чемпионат Украины
Оболонь
22.09.2023 17:00 – FT 0 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 20:11 |
54
0

Оболонь – Верес – 0:0. Тур открыли без голов. Обзор матча УПЛ

В Киеве голов не забили

22 сентября 2023, 20:11 |
54
0
Оболонь – Верес – 0:0. Тур открыли без голов. Обзор матча УПЛ
ФК Оболонь

Состоялся первый матч 8-го тура чемпионата Украины между «Оболонью» и «Вересом». Команды не сумели порадовать болельщиков голами и завершили встречу вничью 0:0.

Киевляне взяли один пункт, набрали 6 очков и теперь находятся на 12-й позиции. «Верес» с пятью пунктами остается на предпоследней 15-й позиции.

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Оболонь Киев Верес Ровно Оболонь - Верес Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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