Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США

В средине июля лучший футболист современности (фанаты Криштиану Роналду могут поспорить, но если брать во внимание количество завоеванных «Золотых мячей» аргентинцем и португальцем, то именно такая авторская формулировка будет корректной) Лионель Месси неожиданно для многих все-таки покинул европейский футбол. На самом деле, многие ожидали, что аргентинец после завершения сезона-2022/23 распрощается с «Пари Сен-Жермен», который так и не стал родным для Лео, однако ожидания персональных болельщиков Месси были связаны с вероятным возвращением их любимца в «Барселону» – клуб, где форварду суждено было стать звездой мировой величины.

Впрочем, Месси, взвесив все «за» и «против», а также посоветовавшись с супругой, решил не входить дважды в одну и ту же реку, и принял приглашение из-за океана. Именно так в карьере Лионеля возник «Интер Майами», одним из совладельцев которого является звездный экс-футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.

В США Лионель быстро стал объектом пристального интереса. Американцы издавна любят яркие шоу, и кто как не Месси, способен продемонстрировать им истинную магию в работе с мячом на футбольном поле. Дошло до того, что на аргентинского гения уже вовсю охотятся болельщики, причем некоторые из них рискуют и нарушают правила проведения матчей, выбегая на газон ради одной только возможности буквально на секунду прикоснуться к кумиру.

Но вне футбольного поля Месси живет настоящей жизнью знаменитости, хотя на первых порах, похоже, пользуется и тем обстоятельством, что в США его знают еще далеко не так хорошо, как на родине, или в Европе…

Семейное гнездышко вместе с супругой Антонеллой Рокуццо, а также тремя сыновьями Матео, Тьяго и Чиро, Лионель обустроил в шикарном новом особняке, который расположен в Форт-Лодердейле – курортном городе на восточном побережье Флориды, расположенном между Майами и Уэст-Палм-Бич. В самом Форт-Лодердейле, а также его окрестностях расположено более четырех тысяч различных ресторанов и около полутора сотен ночных клубов.

Покупка особняка обошлась Месси ориентировочно в 11 миллионов долларов. Это сооружение, общая площадь которого составляет почти тысячу квадратным метров, состоит из восьми спален, девяти ванных комнат, гаража на три машины и огромного бассейна. Также в особняке есть собственный спа-центр, тренажерный зал и два причала для лодок.

Один только налог на недвижимость, который Месси обязан выплачивать за пользование таким роскошным особняком, по оценкам специалистов, составляет порядка 80-90 тысяч долларов в год. К тому же, внутри дом обставлен с невероятной роскошью, а практически каждый элемент декора является уникальным и выполненным по индивидуальному заказу. Также это строение может похвастаться огромными панорамными окнами, которые не только пропускают внутрь много света, но и позволяют Месси с его домочадцами любоваться почти из любой точки особняка великолепным видом на воду.

Есть у Месси в Майами и другая недвижимость. Он потратил в общей сложности около 19 миллионов долларов на приобретение трех квартир. Известно, что одна из них имеет площадь в 410 квадратных метров и занимает весь девятый этаж эксклюзивной 60-этажной башни Porsche Design Tower Miami. Еще две роскошные квартиры Лионель купил в соседней башне Trump Royale.

Когда аргентинскому футболисту надоедает сидеть дома, он имеет отличную возможность организовать досуг. Месси уже неоднократно видели в лучших ресторанах Майами, а одним из его любимых заведений уже успел стать Gekko – стейк-хаус и лаунж в японском стиле. Здесь подают суши, стейки стоимостью под 1000 долларов и фирменные коктейли, а человеком, который «подсадил» Лионеля на это заведения является уже упоминавшийся выше Дэвид Бекхэм. Англичанин, как только Месси прибыл в США, позвал чемпиона мира-2022 вместе с его экс-партнером по «Барселоне» Серхио Бускетсом на обед именно в Gekko, а их совместное фото быстро распространилось в Instagram.

В Майами ресторан Gekko считается настоящим пристанищем знаменитостей. Здесь достаточно часто бывают такие звезды как Ким Кардашьян, Ева Лонгория и Брайан Крэнстон.

Чуть позже отдельную фотографию из этого ресторана выложила также супруга Месси Антонелла Рокуццо, которая прекрасно провела время в заведении вместе с другими женами футбольных знаменитостей – Викторией Бекхэм (супруга Дэвида Бекхэма), Еленой Галерой (супруга Серхио Бускетса) и Андреа Раячич (супруга Тьерри Анри).

Также Месси вместе с супругой и детьми был замечен в самом начале своего пребывания в Майами в заведении под названием Cafe Prima Pasta. Цены здесь куда более демократичные – например, стоимость макаронных блюд стартует от 19,95 долларов за порцию. Одна порция лингвини из морепродуктов, являющихся фирменным блюдом заведения, которые заказывал в тот визит Месси, стоит 26,95 долларов.

Владелец Cafe Prima Pasta Жерар Сеа лично присутствовал, когда Месси вместе с семьей посетил его заведение, и впоследствии выложил в Instagram фотографию, на которой он запечатлен рядом с Лионелем, а позади мужчин за ударной установкой сидел один из сыновей аргентинского форварда «Интер Майами».

Остаться незамеченным Месси в тот вечер так и не удалось, хотя аргентинец очень на это рассчитывал. Когда Лионель и его семья решили отправиться домой, то их попытались незаметно для остальных провести через черный ход, однако там аргентинскую знаменитость уже поджидала предусмотрительная толпа фанатов.

Один из них не только сделал фото на память, которое впоследствии также облетело Instagram, но еще и поцеловал выглядевшего откровенно смущенным Лионеля в щеку. В это же время подоспевшие журналисты постарались как следует «допросить» Антонеллу Рокуццо, задавая ей множество вопросов, но женщина, держа за руки детей, просто улыбнулась окружающим и юркнула в автомобиль.

Но жизнь в Майами и его околицах – это не только бесконечные посиделки в кафе и ресторанах. Месси вместе с Антонеллой еще перед официальной презентацией в «Интер Майами» взяли небольшой отпуск, который провели там, где бы это предпочла сделать, пожалуй, любая молодая влюбленная пара – на шикарном песчаном пляже.

Антонелла Рокуццо поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта фотографией с любимым на пляже, сопроводив снимок одним очень емким и понятным всем словом – «Рай».

Южный Пляж Майами действительно является всемирно известным местом, где можно самым запоминающимся образом провести отдых, занимаясь практически всем, что только душа пожелает.

А еще, чем США наверняка нравятся Месси больше, чем родная Аргентина или почти любая страна в Европе, так это своим, если так можно выразиться, нефутбольным статусом. За океаном куда больше в почете американский футбол, бейсбол и баскетбол, а потому игроков в традиционный футбол там большинство людей знает не так хорошо.

Последним обстоятельством Месси и постарался воспользоваться в начале пребывания в Майами. По крайней мере, тогда, в средине июля, аргентинец вместе с женой и детьми был замечен в одном из магазинов сети супермаркетов Publix Super Markets. Там он приобрел необходимые продукты, среди которых внимательные завсегдатаи социальных сетей сразу же опознали упаковки популярных в США хлопьев для завтрака Lucky Charms и Froot Loops.

Что правда, Месси все-таки пришлось выделить немало времени на то, чтобы сфотографироваться с желающими, но делал это он с искренней улыбкой на лице и абсолютно спокойно. Что поделаешь, такова повседневная часть обязанностей мировой футбольной суперзвезды…