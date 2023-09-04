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  4. ВИДЕО. Охранник Месси выскочил на поле и поймал фана, который бежал на Лео
Major League Soccer
04 сентября 2023, 08:58 | Обновлено 04 сентября 2023, 10:10
1858
2

ВИДЕО. Охранник Месси выскочил на поле и поймал фана, который бежал на Лео

Яссин Чеуко бегает быстрее стюардов

04 сентября 2023, 08:58 | Обновлено 04 сентября 2023, 10:10
1858
2
ВИДЕО. Охранник Месси выскочил на поле и поймал фана, который бежал на Лео
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси, фанат и Яссин Чеуко

Два ассиста Лионеля Месси помогли «Интеру Майами» победить «Лос-Анджелес» (3:1) в матче MLS.

Во время встречи на поле выбежал фанат, который сразу устремился к главной звезде клуба из Майами. Но охранник Месси по имени Яссин Чеуко внимательно следил за ситуацией на поле и перехватил болельщика, который успел только прикоснуться к кумиру. Через несколько мгновений подбежали и стюарды.

Отметим, что Чеуко – бывший «морской котик», имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане. Также Яссин – мастер боевых искусств, участвовал в нескольких боях ММА.

Видео эпизода

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Два ассиста Месси помогли Интеру Майами победить Лос-Анджелес
Кривцов выйдет в основе Интера Майами на матч с Лос-Анджелесом
видео Лионель Месси Интер Майами Яссин Чеуко Лос-Анджелес (MLS) Major League Soccer (MLS)
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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pol-55
Скоро будуть класти сітки,від таких фанатів.
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Aleksandr Vorobiov
Херой года. Орден ему ещё забыли дать.
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