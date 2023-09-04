ВИДЕО. Охранник Месси выскочил на поле и поймал фана, который бежал на Лео

Два ассиста Лионеля Месси помогли «Интеру Майами» победить «Лос-Анджелес» (3:1) в матче MLS.

Во время встречи на поле выбежал фанат, который сразу устремился к главной звезде клуба из Майами. Но охранник Месси по имени Яссин Чеуко внимательно следил за ситуацией на поле и перехватил болельщика, который успел только прикоснуться к кумиру. Через несколько мгновений подбежали и стюарды.

Отметим, что Чеуко – бывший «морской котик», имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане. Также Яссин – мастер боевых искусств, участвовал в нескольких боях ММА.

Видео эпизода