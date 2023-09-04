ВИДЕО. Охранник Месси выскочил на поле и поймал фана, который бежал на Лео
Яссин Чеуко бегает быстрее стюардов
Два ассиста Лионеля Месси помогли «Интеру Майами» победить «Лос-Анджелес» (3:1) в матче MLS.
Во время встречи на поле выбежал фанат, который сразу устремился к главной звезде клуба из Майами. Но охранник Месси по имени Яссин Чеуко внимательно следил за ситуацией на поле и перехватил болельщика, который успел только прикоснуться к кумиру. Через несколько мгновений подбежали и стюарды.
Отметим, что Чеуко – бывший «морской котик», имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане. Также Яссин – мастер боевых искусств, участвовал в нескольких боях ММА.
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