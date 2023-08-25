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Major League Soccer
25 августа 2023, 11:19 |
1000
1

ВИДЕО. Как охранник Месси оберегает Лео от навязчивых фанатов

Яссин Чеуко быстро стал известен после работе с аргентинским футболистом

25 августа 2023, 11:19 |
1000
1
ВИДЕО. Как охранник Месси оберегает Лео от навязчивых фанатов
Инстаграм Яссина Чеуко

После перехода Лионеля Месси в «Интер» Майами все приближенные к нему люди становятся более популярными.

В последние несколько дней в сети обратили внимание на охранника аргентинского футболиста Яссина Чеуко. На YouTube появились нарезки з тем, как бодигард действует в тех или иных эпизодах.

Отметим, что Чеуко – бывший «морской котик», имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане. Также Яссин – мастер боевых искусств, участвовал в нескольких боях ММА.

Ранее фаны «Интера» Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную.

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Лионель Месси Интер Майами Яссин Чеуко видео
Источник Instagram
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Нико ФИН
Людина просто професійно виконує свою роботу.
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