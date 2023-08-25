ВИДЕО. Как охранник Месси оберегает Лео от навязчивых фанатов
Яссин Чеуко быстро стал известен после работе с аргентинским футболистом
После перехода Лионеля Месси в «Интер» Майами все приближенные к нему люди становятся более популярными.
В последние несколько дней в сети обратили внимание на охранника аргентинского футболиста Яссина Чеуко. На YouTube появились нарезки з тем, как бодигард действует в тех или иных эпизодах.
Отметим, что Чеуко – бывший «морской котик», имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане. Также Яссин – мастер боевых искусств, участвовал в нескольких боях ММА.
Ранее фаны «Интера» Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную.
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