ВИДЕО. Как охранник Месси оберегает Лео от навязчивых фанатов

После перехода Лионеля Месси в «Интер» Майами все приближенные к нему люди становятся более популярными.

В последние несколько дней в сети обратили внимание на охранника аргентинского футболиста Яссина Чеуко. На YouTube появились нарезки з тем, как бодигард действует в тех или иных эпизодах.

Отметим, что Чеуко – бывший «морской котик», имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане. Также Яссин – мастер боевых искусств, участвовал в нескольких боях ММА.

Ранее фаны «Интера» Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную.