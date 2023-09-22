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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хави продлил контракт с Барселоной
Испания
22 сентября 2023, 20:40 |
362
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хави продлил контракт с Барселоной

Испанец останется в столице Каталонии до 2025 года

22 сентября 2023, 20:40 |
362
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хави продлил контракт с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

43-летний испанский тренер Хави Эрнандес продлил контракт с каталонской «Барселоной», сообщает официальный сайт клуба.

Старое соглашение заканчивалось летом 2024 года, поэтому чтобы специалист смог возглавлять команду в следующем сезоне, руководству «Барселоны» нужно было продлить его контракт. Теперь он будет действовать до 2025 года.

Хави возглавил каталонцев в ноябре 2021 года. На его счету 96 матчей во главе «Барселоны», в которых он одержал 61 победу и 2 ничьих, а также выиграл 2 трофея: чемпионат и суперкубок Испании в сезоне 2022/23.

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Барселона Хави чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Источник ФК Барселона
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