ОФИЦИАЛЬНО. Хави продлил контракт с Барселоной
Испанец останется в столице Каталонии до 2025 года
43-летний испанский тренер Хави Эрнандес продлил контракт с каталонской «Барселоной», сообщает официальный сайт клуба.
Старое соглашение заканчивалось летом 2024 года, поэтому чтобы специалист смог возглавлять команду в следующем сезоне, руководству «Барселоны» нужно было продлить его контракт. Теперь он будет действовать до 2025 года.
Хави возглавил каталонцев в ноябре 2021 года. На его счету 96 матчей во главе «Барселоны», в которых он одержал 61 победу и 2 ничьих, а также выиграл 2 трофея: чемпионат и суперкубок Испании в сезоне 2022/23.
It's official: Xavi 2025 ✍️ pic.twitter.com/h5U6CX1NIP— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авторская колонка Валерия Василенко – об Артеме Милевском
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги конференций