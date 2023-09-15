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15 сентября 2023, 07:55 | Обновлено 15 сентября 2023, 08:51
1358
0

Максимов возглавил Днепр-1, два трансфера Колоса, драка экс-форварда Динамо

Главные новости за 14 сентября на Sport.ua

15 сентября 2023, 07:55 | Обновлено 15 сентября 2023, 08:51
1358
0
Максимов возглавил Днепр-1, два трансфера Колоса, драка экс-форварда Динамо
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 14 сентября.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
Бывший наставник «Ворсклы» стал тренером днепрян

1B. ФОТО. Максимов познакомился с игроками Днепра-1 и провел первую тренировку
Первая тренировка под руководством нового коуча длилась чуть больше часа

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Тотовицкий – игрок Колоса
Ковалевский клуб усилился полузащитником

2B. ОФИЦИАЛЬНО. Кирилл Попов – игрок Колоса
Ковалевский клуб усилился молодым форвардом

3. Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
Клебера обвиняют в том, что он напал на сотрудников магазина при АЗС

4. Шахтер зовет на ЛЧ Кличко и Шольца, а также заплатит Гамбургу 1,5 млн евро
Стали известны ближайшие планы «горняков» в групповой стадии главного еврокубка

5A. Холанд, Месси или Мбаппе? Известны претенденты на награду FIFA The Best
FIFA обнародовала список из 12 номинантов на награду лучшему игроку года

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Санчо отстранен от работы с Манчестер Юнайтед
Игроку не простили критику Эрика тен Хага

6A. Надежда Киченок вышла в финал турнира WTA 250 в Осаке в парном разряде
Украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам обыграла мексиканско-греческий тандем

6B. Бешеный супертайбрейк. Людмила Киченок проиграла четвертьфинал в Сан-Диего
В паре с Аленой Остапенко украинка уступила Даниэль Коллинс и Коко Вандевей

7A. Украина – Колумбия – 1:0. Крутых переиграл Мехию в двух сетах
Украинцы выиграли первый матч противостояния

7B. Украина – Колумбия – 1:1. Орлов уступил Галану в трех сетах
Колумбийцы сравняли счет в матче против сборной Украины

8A. Украинцы проиграли команде Германии в 1/8 финала ЧЕ по настольному теннису
Ярослав Жмуденко, Евгений Прищепа, Антон Лимонов уступили немецкой команде

8B. Украинки уступили немкам в 1/8 финала ЧЕ-2023 по настольному теннису
Анастасия Димитренко, Соломия Братейко и Анна Гапонова програли свои матчи

9A. Сборная Польши стала первым финалистом чемпионата Европы
В четырех партиях польские волейболисты победили Словению

9B. Италия и Польша встретятся в финале чемпионата Европы
Во втором полуфинале итальянские волейболисты победили Францию со счетом 3:0

10A. Ди Мария, Ретеги, Гримальдо и другие. 10 неочевидных топ-трансферов лета
The Athletic – о крутых трансферах, о которых мало кто говорит

10B. Бундестим в серьезном кризисе. Перед домашним ЧМ-2006 ситуация была хуже
Менее чем за год до Евро-2024 немцы поменяли тренера

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Источник Sport.ua
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