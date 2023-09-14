Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо

3 сентября в Бразилии произошел инцидент с экс-форвардом «Динамо» Клебером, в рамках которого бывший футболист был обвинен в избиении сотрудников круглосуточного магазина, работающего при одной из автозаправочных станций Сан-Паулу.

Накануне бразильские СМИ обнародовали видео инцидента, на котором видно, что ссора действительно переросла в выяснение отношений, в ходе которого Клебер напал на оппонентов.

В то же время сам Клебер выпустил заявление по поводу ситуации, отметив, что все его действия были вызваны исключительно мотивами самообороны.

«В отличие от того, что сообщалось, на меня напали три человека, и я защищался только от нападений, которым я подвергся, будь то физические и/или моральные. Я не нападал ни на одного сотрудника учреждения, и это видно даже на появившихся в сети видео, там нет никакой агрессии или покушений с моей стороны», - написал Клебер.

Отметим, что один из бразильских телеканалов, который привлекал Клебера к своим эфирам в роли эксперта, после инцидента уже успел расторгнуть договор о сотрудничестве с экс-футболистом.

Клебер играл за «Динамо» с 2004 по 2009 годы (105 матчей, 36 голов, 6 ассистов), а завершил карьеру футболиста в конце 2020 года в американском клубе «Остин Боулд».