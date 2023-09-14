Холанд, Месси или Мбаппе? Известны претенденты на награду FIFA The Best

FIFA объявила номинантов на свою награду лучшему футболисту года – The Best FIFA Men's Player.

В список претендентов вошли 12 игроков: аргентинцы Хулиан Альварес («Манчестер Сити») и Лионель Месси («Интер Майами»), хорват Марцело Брозович («Аль-Наср»), бельгиец Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), немец Илкай Гюндоган («Барселона»), норвежец Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), испанец Родри («Манчестер Сити»), грузин Хвича Кварацхелия («Наполи»), француз Килиан Мбаппе («ПСЖ»), нигериец Виктор Осимхен («Наполи»), англичанин Деклан Райс («Арсенал») и португалец Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Голосование должно базироваться на периоде с 19 декабря 2022 по 20 августа 2023 и не учитывать чемпионат мира в Катаре.