Бешеный супертайбрейк. Людмила Киченок проиграла четвертьфинал в Сан-Диего

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего в парном разряде.

В 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко проиграла американскому тандему Даниэль Коллинс / Коко Вандевей.

Матч длился 1 час 32 минуты и завершился на очень напряженном супертайбрейке, где выиграла американская пара [11:9].

Украинка и ее напарница не смогли подать на матч при счете 5:4 во второй партии. Далее, уступая 4:9 на супертайбрейке, они сумели отыграть 5 матчболов (9:9), однако затем проиграли два решающих мяча (9:11).

В полуфинале победительницы матча сыграют против дуэта Сюко Аояма (Япония) / Ян Чжаосюань (Китай).

WTA 500. Сан-Диего (США). Пары, 1/4 финала

Даниэль Коллинс (США) / Коко Вандевей (США) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [4] – 2:6, 7:5, [11:9]