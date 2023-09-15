Бешеный супертайбрейк. Людмила Киченок проиграла четвертьфинал в Сан-Диего
В паре с Аленой Остапенко украинка уступила Даниэль Коллинс и Коко Вандевей
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего в парном разряде.
В 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко проиграла американскому тандему Даниэль Коллинс / Коко Вандевей.
Матч длился 1 час 32 минуты и завершился на очень напряженном супертайбрейке, где выиграла американская пара [11:9].
Украинка и ее напарница не смогли подать на матч при счете 5:4 во второй партии. Далее, уступая 4:9 на супертайбрейке, они сумели отыграть 5 матчболов (9:9), однако затем проиграли два решающих мяча (9:11).
В полуфинале победительницы матча сыграют против дуэта Сюко Аояма (Япония) / Ян Чжаосюань (Китай).
WTA 500. Сан-Диего (США). Пары, 1/4 финала
Даниэль Коллинс (США) / Коко Вандевей (США) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [4] – 2:6, 7:5, [11:9]
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