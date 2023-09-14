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Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 22:30 | Обновлено 14 сентября 2023, 23:32
761
1

ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Тотовицкий – игрок Колоса

Ковалевский клуб усилился полузащитником

14 сентября 2023, 22:30 | Обновлено 14 сентября 2023, 23:32
761
1
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Тотовицкий – игрок Колоса
ФК Шахтер. Андрей Тотовицкий

30-летний украинский полузащитник Андрей Тотовицкий стал игроком клуба УПЛ «Колос» из Ковалевки.

Атакующий полузащитник будет выступать за ковалевский клуб до конца текущего сезона на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

Тотовицкий 1 января 2022 года на правах свободного агента заключил соглашение с «Колосом», но из-за полномасштабного военного вторжения россии так и не сыграл за команду ни одного официального матча.

В июле 2022 года Тотовицкий перешел в «Шахтер», заключив с «горняками» полноценный контракт. Сыграв за «Шахтер» в течение сезона 2022/23 9 матчей (226 минут), в сентябре 2023 года был арендован «Колосом» сроком на 1 год.

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Андрей Тотовицкий Колос Ковалевка Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник ФК Колос Ковалевка
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Smiley Raccoon
Повернувся у Шахтар, щоб у 30 років знову бігати по орендах. Пам'ятаю його ще з оренди у Зорі. Могло бути велике майбутнє, але... окрім Малиновського та Караваєва особливо ніхто так і не вистрелив. 
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