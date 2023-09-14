ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Тотовицкий – игрок Колоса

30-летний украинский полузащитник Андрей Тотовицкий стал игроком клуба УПЛ «Колос» из Ковалевки.

Атакующий полузащитник будет выступать за ковалевский клуб до конца текущего сезона на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

Тотовицкий 1 января 2022 года на правах свободного агента заключил соглашение с «Колосом», но из-за полномасштабного военного вторжения россии так и не сыграл за команду ни одного официального матча.

В июле 2022 года Тотовицкий перешел в «Шахтер», заключив с «горняками» полноценный контракт. Сыграв за «Шахтер» в течение сезона 2022/23 9 матчей (226 минут), в сентябре 2023 года был арендован «Колосом» сроком на 1 год.