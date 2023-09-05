Шахтер объявил об аренде Тотовицкого в Колос

«Шахтер» подтвердил информацию о том, что атакующий хавбек команды Андрей Тотовицкий продолжит карьеру в «Колосе».

Нынешний сезон полузащитник отыграет в команде из Ковалевки на правах аренды.

Также «горняки» подтвердили, что молодой центрбек Марьян Фарина продолжит карьеру в «Металлисте 1925», который его арендовал до конца текущего сезона.

Еще в официальном коммюнике «Шахтера» отмечается, что центрфорвард Андрей Борячук перебрался в «Металлист 1925» на условиях полноценного трансфера.