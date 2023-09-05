Украина. Премьер лига05 сентября 2023, 17:23 | Обновлено 05 сентября 2023, 17:26
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Шахтер объявил об аренде Тотовицкого в Колос
Также «горняки» подтвердили уход защитника Фарины и форварда Борячука
05 сентября 2023, 17:23 | Обновлено 05 сентября 2023, 17:26
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«Шахтер» подтвердил информацию о том, что атакующий хавбек команды Андрей Тотовицкий продолжит карьеру в «Колосе».
Нынешний сезон полузащитник отыграет в команде из Ковалевки на правах аренды.
Также «горняки» подтвердили, что молодой центрбек Марьян Фарина продолжит карьеру в «Металлисте 1925», который его арендовал до конца текущего сезона.
Еще в официальном коммюнике «Шахтера» отмечается, что центрфорвард Андрей Борячук перебрался в «Металлист 1925» на условиях полноценного трансфера.
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