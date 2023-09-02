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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тотовицкий продолжит карьеру в Колосе
Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 21:39 |
127
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тотовицкий продолжит карьеру в Колосе

Клуб из Ковалевки заявил хавбека на сезон в УПЛ

02 сентября 2023, 21:39 |
127
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тотовицкий продолжит карьеру в Колосе
ФК Шахтер. Андрей Тотовицкий

30-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Андрей Тотовицкий продолжит карьеру в «Колосе».

Клуб из Ковалевки заявил хавбека для участия в матчах УПЛ накануне, 1 сентября, хотя о подписании футболиста пока так и не объявил.

В «Колосе» Тотовицкий получил футболку с 30-м игровым номером.

upl.ua

Ранее сообщалось, что «Колос» арендует Тотовицкого у «Шахтера» на один сезон.

Летом минувшего года «Шахтер» выкупил Тотовицкого у «Колоса» за 500 тысяч евро, однако хавбеку так и не удалось стать важной фигурой для донецкой команды.

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Андрей Тотовицкий Колос Ковалевка Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник УПЛ
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