Украина. Премьер лига02 сентября 2023, 21:39 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Тотовицкий продолжит карьеру в Колосе
Клуб из Ковалевки заявил хавбека на сезон в УПЛ
02 сентября 2023, 21:39 |
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30-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Андрей Тотовицкий продолжит карьеру в «Колосе».
Клуб из Ковалевки заявил хавбека для участия в матчах УПЛ накануне, 1 сентября, хотя о подписании футболиста пока так и не объявил.
В «Колосе» Тотовицкий получил футболку с 30-м игровым номером.
Ранее сообщалось, что «Колос» арендует Тотовицкого у «Шахтера» на один сезон.
Летом минувшего года «Шахтер» выкупил Тотовицкого у «Колоса» за 500 тысяч евро, однако хавбеку так и не удалось стать важной фигурой для донецкой команды.
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