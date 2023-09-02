ОФИЦИАЛЬНО. Тотовицкий продолжит карьеру в Колосе

30-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Андрей Тотовицкий продолжит карьеру в «Колосе».

Клуб из Ковалевки заявил хавбека для участия в матчах УПЛ накануне, 1 сентября, хотя о подписании футболиста пока так и не объявил.

В «Колосе» Тотовицкий получил футболку с 30-м игровым номером.

upl.ua

Ранее сообщалось, что «Колос» арендует Тотовицкого у «Шахтера» на один сезон.

Летом минувшего года «Шахтер» выкупил Тотовицкого у «Колоса» за 500 тысяч евро, однако хавбеку так и не удалось стать важной фигурой для донецкой команды.