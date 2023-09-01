Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Тотовицкий перейдет из Шахтера в Колос на правах аренды
Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 21:59 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:14
298
1

Источник: Тотовицкий перейдет из Шахтера в Колос на правах аренды

Хавбек донецкой команды в ближайшее время сменит команду

01 сентября 2023, 21:59 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:14
298
1
Источник: Тотовицкий перейдет из Шахтера в Колос на правах аренды
ФК Шахтер. Андрей Тотовицкий

Украинский игрок донецкого «Шахтера» Андрей Тотовицкий в ближайшее время сменит команду.

30-летний хавбек на правах аренды будет выступать за клуб «Колос» из Ковалевки в сезоне 2023/24, сообщает ТаТоТаке.

В прошлом сезоне Тотовицкий сыграл за «Шахтер» 9 матчей УПЛ и одну игру Лиги чемпионов.

Раньше Андрей играл за команды «Шахтер-3», «Ильичевец», «Заря», «Кортрейк», «Мариуполь», «Десна».

По теме:
Тоттенхэм хочет арендовать защитника в Челси 
Стало известно, перейдет ли Калитвинцев из Александрии в Карпаты
Минай – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Андрей Тотовицкий Шахтер Донецк Колос Ковалевка ТаТоТаке трансферы УПЛ трансферы
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
Футбол | 31 августа 2023, 23:36 45
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы

Украинский клуб за один сезон сыграл в трех еврокубках. И ни в одном не преуспел

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Футбол | 01 сентября 2023, 18:53 22
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»

Экс-нападающий «Динамо» прокомментировал эпизод из вчерашней игры киевлян против «Бешикташа»

Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Футбол | 31.08.2023, 22:55
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
ОФИЦИАЛЬНО: Артем Кулаковский – игрок Александрии
Футбол | 01.09.2023, 21:50
ОФИЦИАЛЬНО: Артем Кулаковский – игрок Александрии
ОФИЦИАЛЬНО: Артем Кулаковский – игрок Александрии
ОФИЦИАЛЬНО. Назарий Русин перешел в Сандерленд
Футбол | 01.09.2023, 20:13
ОФИЦИАЛЬНО. Назарий Русин перешел в Сандерленд
ОФИЦИАЛЬНО. Назарий Русин перешел в Сандерленд
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NachoBarbero
Вже перейшов, на трансфермаркті 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
01.09.2023, 11:35 23
Футбол
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
31.08.2023, 22:01 19
Футбол
Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге
Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге
31.08.2023, 17:19 2
Футбол
Реал подписал молодого украинского вратаря
Реал подписал молодого украинского вратаря
30.08.2023, 20:11 7
Футбол
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
01.09.2023, 08:31 3
Теннис
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
01.09.2023, 12:06 14
Бокс
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
30.08.2023, 16:33 32
Футбол
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
30.08.2023, 19:43 11
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем