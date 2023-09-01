Украина. Премьер лига01 сентября 2023, 21:59 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:14
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Источник: Тотовицкий перейдет из Шахтера в Колос на правах аренды
Хавбек донецкой команды в ближайшее время сменит команду
01 сентября 2023, 21:59 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:14
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Украинский игрок донецкого «Шахтера» Андрей Тотовицкий в ближайшее время сменит команду.
30-летний хавбек на правах аренды будет выступать за клуб «Колос» из Ковалевки в сезоне 2023/24, сообщает ТаТоТаке.
В прошлом сезоне Тотовицкий сыграл за «Шахтер» 9 матчей УПЛ и одну игру Лиги чемпионов.
Раньше Андрей играл за команды «Шахтер-3», «Ильичевец», «Заря», «Кортрейк», «Мариуполь», «Десна».
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