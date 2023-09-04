ОФИЦИАЛЬНО. Борячук – игрок Металлиста 1925

Харьковский «Металлист 1925» сообщил о подписании контракта с 27-летним нападающим Андреем Борячуком.

Срок действия соглашения – три года.

Андрей Борячук, который ранее защищал цвета донецкого «Шахтера», «Мариуполя», турецкого клуба «Резиспор», клуба «Мезйокйовешд» из Венгрии и львовского «Руха», будет выступать за «1925-х» под 9-м игровым номером.

В предыдущем сезоне Боручук уже защищал цвета «Металлиста 1925». Он провел за харьковчан 8 матчей, забил 3 гола.

«Металлист 1925» в турнирной таблице УПЛ занимает 9-е место, имея в активе 7 очков после 5 игр.