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Украина. Первая лига
04 сентября 2023, 16:15 | Обновлено 04 сентября 2023, 16:30
699
0

ОФИЦИАЛЬНО. Борячук – игрок Металлиста 1925

Харьковский клуб подписал нападающего

04 сентября 2023, 16:15 | Обновлено 04 сентября 2023, 16:30
699
0
ОФИЦИАЛЬНО. Борячук – игрок Металлиста 1925
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» сообщил о подписании контракта с 27-летним нападающим Андреем Борячуком.

Срок действия соглашения – три года.

Андрей Борячук, который ранее защищал цвета донецкого «Шахтера», «Мариуполя», турецкого клуба «Резиспор», клуба «Мезйокйовешд» из Венгрии и львовского «Руха», будет выступать за «1925-х» под 9-м игровым номером.

В предыдущем сезоне Боручук уже защищал цвета «Металлиста 1925». Он провел за харьковчан 8 матчей, забил 3 гола.

«Металлист 1925» в турнирной таблице УПЛ занимает 9-е место, имея в активе 7 очков после 5 игр.

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трансферы Металлист 1925 Андрей Борячук
Источник ФК Металлист 1925
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