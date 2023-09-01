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Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 21:35 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:01
891
4

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 взял в аренду защитника у Шахтера

Марьян Фарина будет играть в харьковском клубе до конца сезона

01 сентября 2023, 21:35 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:01
891
4
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 взял в аренду защитника у Шахтера
ФК Металлист 1925. Марьян Фарина

Харьковский «Металлист 1925» заключил контракт с 20-летним украинским защитником Марьяном Фариной, контракт которого принадлежит «Шахтеру». Срок действия арендного соглашения – до конца сезона.

Основная позиция футболиста – левый защитник. В «Металлисте 1925» он будет выступать под 74-м номером.

Марьян Фарина родился 28 августа 2003 года в селе Каменное Львовской области. Футболом начал заниматься в ДЮСШ Жидов, первый тренер – Владимир Сапуга. В чемпионатах ДЮФЛУ играл за Скалу из Моршина и ВИК-Волынь из Владимир-Волынского (81 матч, 3 гола).

На профессиональном уровне с 2020 года играет за донецкий «Шахтер», за юношескую команду провел 45 матчей, отличившихся 3 голами. За основной состав дебютировал в заключительном матче прошлого сезона против «Ворсклы» и уже в этом сезоне сыграл против «Вереса».

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Источник ФК Металлист 1925
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Комментарии 4
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avk2307
Вчора казали що грошей немає на ЗП та дорогу, а сьогодні знайшовся інвестор "новий" і гравця Шахтаря в оренду
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