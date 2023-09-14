Бундестим в серьезном кризисе. Перед домашним ЧМ-2006 ситуация была хуже

Сборная Германии по баскетболу выиграла чемпионат мира. Сборная Германии по хоккею стала финалистом последнего чемпионата мира. Сборная Германии по футболу не входит даже в топ-16 на планете. Окей, входит, если верить рейтингу ФИФА, но занимает там не особо почетное для своего исторического статуса 15-е место.

Почему же так произошло?

Ханси Флик провалился, но кризис начался еще до него

Есть расхожее мнение, что в ДФБ (Немецком футбольном союзе) погорячились, уволив Ханси Флика исключительно из-за неудач в товарищеских матчах. Во-первых, это неправда, так как неудач было намного больше. Во-вторых, а на что еще немцам обращать внимание, как не на результаты спаррингов? Между ЧМ-2022 и домашним Евро-2024 у них просто не будет официальных матчей.

А результаты товарищеских матчей 2023 года у сборной Германии были ужасными. 1:4 от Японии просто стали венцом того, что и так выглядело катастрофой. Шесть игр принесли одну победу (над Перу – южноамериканским теперь уже аутсайдером, которого можно задавить голым классом) и четыре поражения. Могло быть и пять поражений, но немцы спаслись с 1:3 в матче с Украиной. Команда Сергея Реброва тоже показала, насколько сборная Германии уязвима в обороне.

В первых шести товарищеских матчах 2023 года Бундестим пропустил 15 голов (и это еще был «сухарь» с Перу). Такую статистику исключительно отсутствием серьезно травмированного Мануэля Нойера не объяснишь, тем более другие немецкие вратари во главе с Марком-Андре тер Штегеном отнюдь не ноунеймы, незнакомые с большим футболом.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик стал первым тренером сборной Германии, которого уволили

О комплексных проблемах сборной Германии при игре против мяча высказался француз Биксант Лизаразю, который прекрасно знаком с немецким футболом благодаря выступлениям за «Баварию»: «Когда я увидел немецкую команду в Катаре, я заметил, что она действовала слишком наивно, особенно в плане тактики. Она играла слишком высоко и оставляла соперникам слишком много пространства, если теряла мяч. Она относительно легко входила в штрафную соперника, но как только она теряла мяч, при контратаке возникала паника. Если играть так на самом высоком уровне, то будешь немедленно наказан».

При этом нельзя все сводить исключительно к ошибкам в оборонительных действиях. Ведь немцы в двух контрольных матчах из шести в 2023 году до отставки Флика вообще не смогли забить, а против Японии еле родили один гол. В сентябре не хватало травмированного Никласа Фюллькруга, но в целом у сборной Германии давно уже проблемы с центрфорвардами. Просто ранее Мирослав Клозе и Лукас Подольски, в каком бы состоянии ни находились в своих клубах, преображались в национальной команде и забивали голы пачками. Сейчас таких снайперов (не обязательно «девяток») у сборной Германии нет.

Лизаразю упомянул чемпионат мира в Катаре. И именно Мундиаль стал первой большой неудачей для Ханси Флика в сборной Германии. Немцы не вышли из группы, хотя и Коста-Рику обыграли, и Испании не проиграли. Все решило поражение в стартовом туре от Японии – в матче, в котором Германия открыла счет и в нужный момент утратила как инстинкт убийцы, закрывающего все вопросы заблаговременно, так и инстинкт самосохранения, который помог бы быть бдительными у своих ворот.

Но была у Флика неудача помельче еще до катарского Мундиаля. Речь о Лиге наций, где сборная Германии дважды проиграла венграм и досрочно потеряла шансы на выход в Финал четырех – ну хоть последнее место англичанам оставила.

При этом нельзя сказать, что Ханси Флик промотал и разрушил славное наследие. Потому что не осталось его, наследия этого. Флик принимал команду по ходу отбора к ЧМ-2022 уже с поражением от Северной Македонии, после чего выиграл восемь матчей с общим счетом 33:2 и уверенно взял первое место в группе.

Предшественник Ханси Йоахим Лёв откровенно пересидел и не должен был 15 лет тренировать сборную Германии. Ведь Йоги – это не только титул чемпиона мира 2014 года, серебро Евро-2008 и шесть подряд крупных турниров (включим сюда и ЧМ-2006 – Лёв был помощником Юргена Клинсманна, но за тактику и подготовку к матчам главным ответственным был как раз Йоахим), на которых немцы выходили минимум в полуфинал. Это заодно и провал на ЧМ-2018, который через четыре с лишним года повторит Флик. Это и инфарктный выход из группы на Евро-2020 и бездарное поражение от Англии в первом же раунде плей-офф. Это заодно и два неудачных выступления в Лиге наций, одно из которых – просто провальное.

В общем, кризис бундестима начался еще до Флика, но он с ним ничего поделать не смог.

Флик не смог взять команду под контроль

Первый самостоятельный тренерский опыт Ханси Флик получил, возглавив «Баварию» по ходу сезона-2019/2020. Тот ремонт на ходу удался ему идеально. Флик в первый же сезон выиграл все, включая вожделенную Лигу чемпионов.

Но «Бавария» осенью 2019 года находилась в куда лучшем состоянии, чем сборная Германии в августе 2021 года, когда в Бундестим пришел Ханси. Здесь ему ремонт на ходу не удался.

Есть вещи, которые от Флика если и зависят, то максимум косвенно. Например, речь о том, что сборная Германии заметно потеряла в популярности и интересе со стороны немецкого общества. Сам Флик говорил, что все это можно вернуть хорошими результатами, но как раз результат он не дал.

Также очевидно, что нынешней сборной Германии не хватает ментальных лидеров уровня Филиппа Лама и Бастиана Швайнштайгера – вожаков предыдущего поколения, которое стало золотым. За время коротких сборов тяжело воспитать лидерские качества у тех, кто к этому априори не склонен. Йозуа Киммих, при всех своих талантах, способен начать спорить даже с самим собой. Кай Хаверц очень неустойчивый морально и легко теряет уверенность в себе. Лерой Сане и Серж Гнабри в «Баварии» не смогли компенсировать те голы, которых не хватает после ухода Роберта Левандовского. Не вырос в настоящего топа и Тимо Вернер. Джамал Мусиала и Флориан Вирц еще слишком молоды. Томас Мюллер уже не так хорош, а Мануэль Нойер сам себя исключил надолго из футбола, решив покататься на лыжах после ЧМ-2022.

Последним серьезным решением Флика в сборной Германии стало вручение капитанской повязки Илкаю Гюндогану. Тот ситуацию в команде после 1:4 от Японии описал так: «Надо признать, что мы попросту находимся не на одном уровне с такими командами, как японская. Мы недостаточно хороши на данный момент, такова реальность. Возможно, мы считаем себя более сильными, чем есть на самом деле. Думаю, можно почувствовать, что многие игроки ведут психологическую борьбу с самими собой. Нет уверенности, нет понимания, когда принимать решения, и такие результаты, конечно, тоже не помогают. Мы чувствуем, что каждый борется с самим собой, и из-за этого создать в команде правильную атмосферу не удается».

Getty Images/Global Images Ukraine. Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган

И вот это ключевое. Ханси Флику не удалось создать в команде правильную атмосферу. Игроки не понимали мотивационные речи и методы тренера, но и не желали вступать в дискуссии и в большинстве случаев отмалчивались – мол, мы все поняли и осознали, хотя ничего такого на самом деле не было.

При всех проблемах сборной Германии, у этого состава есть потенциал, чтобы больше забивать и меньше пропускать. Чтобы больше выигрывать и меньше проигрывать. Но Флик этот потенциал не развил.

Вот и получилось, что Ханси Флик стал первым в истории тренером сборной Германии, которого уволили. Предшественники либо уходили сами, либо дорабатывали до конца контракт. Флик занимал пост в бундестиме неполных 25 месяцев – меньше было только у Эриха Риббека.

Сборной Германии снова придется назначать едва ушедшего из Баварии тренера

Несмотря на победу в товарищеском матче над Францией (вице-чемпионы мира и в официальных встречах далеко не всегда выкладываются на все сто, а тут какой-то спарринг), Руди Феллер, конечно же, не останется главным тренером сборной Германии. Этот вариант сработает, только если не сработают все остальные.

Getty Images/Global Images Ukraine. Руди Феллер, несмотря на победу над Францией, вряд ли останется у руля Бундестим

ДФБ уже начал переговоры с Юлианом Нагельсманном. 36-летний специалист считается главным претендентом на должность. Но, во-первых, и он не даст никаких гарантий. Тем более что у максимально системного тренера остается менее года до Евро-2024, а более-менее продолжительный сбор для плотной работы с командой у него образуется только перед финальным турниром. Во-вторых, не торопитесь подписывать контракт за Нагельсманна. Если он посчитал рискованными варианты с «Тоттенхэмом» и «Челси», то сборная Германии – это еще страшнее. Ведь добавится чудовищное давление общественности родной страны.

При этом ДФБ придется раскошелиться. Зарплату Флику, которая составляет 6,5 млн евро в год (рекорд ЧМ-2022 для тренеров, кстати), союз платить продолжит. А «Бавария», в которой Нагельсманн все еще на контракте, готова разрешить ему работать в сборной Германии, но с условием, что ДФБ возьмет на себя оклад Юлиана. Который составляет, кстати, почти 8 млн евро в год.

Но, по сути, других вариантов нет. Если уж продолжать ряд бывших тренеров «Баварии», то Томас Тухель вряд ли быстро освободится. Юрген Клопп открыт к предложениям не раньше 2026 года. Варианты с Матиасом Заммером и Феликсом Магатом – это больше для фанатов динозавров, а не из современного мира. Авторитетный и победоносный Филипп Лам даже поддержал идею с Луи ван Галом, однако к первому тренеру-иностранцу своей национальной сборной немцы еще не готовы.

Проблемы перед домашним крупным турниром – немецкая традиция XXI века

Все новое – это подзабытое старое. 17 лет назад Германия принимала чемпионат мира, и тот Мундиаль немецкая общественность ждала с большими опасениями по поводу уровня своей сборной.

В плане результатов ситуация тогда была лучше, чем сейчас. Сборная Германии завалила Евро-2000 и Евро-2004, не выйдя из группы. Но ухитрилась взять серебро на ЧМ-2002 – во многом благодаря фарту с сеткой и неадекватному судейству, который подарил Бундестиму в полуфинале не Италию или Испанию, а Южную Корею.

Впрочем, как раз провалы 2000-го и 2004-го годов куда больше отражали тогдашний истинный уровень немецкого футбола. С ветеранами, которые мучительно сходили со сцены. С нехваткой молодых талантов. И особенно с отставанием всей футбольной системы, которая и за схему игры с либеро отчаянно держалась, хотя та уже стала анахронизмом.

Этой сборной Германии уже не нужен революционер а-ля Юрген Клинсманн, который взял на себя огромный пласт организационных моментов и оставил непосредственно футбол Йоахиму Лёву. Но это не значит, что на Евро-2024 немцы хотя бы повторят результат 2006 года, то есть пробьются в полуфинал.

Игорь ЯСЛИК