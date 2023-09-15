Надежда Киченок вышла в финал турнира WTA 250 в Осаке в парном разряде

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в финал турнира WTA 250 в японской Осаке в парном разряде.

В 1/2 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии обыграла тандем Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) / Деспина Папамихаил (Греция).

Игра длилась 1 час 40 минут и завершилась победой украинско-немецкой пары в двух сетах, причем в первой партии был сыгран тай-брейк.

В финале Киченок и Фридзам сыграют с победителем матча Анна Калинская (-) / Юлия Путинцева (Казахстан) – Эри Ходзуми (Япония) / Макото Ниномия (Япония).

WTA 250. Осака (Япония). Пары. 1/2 финала

Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) / Деспина Папамихаил (Греция) – Надежда Киченок (Украина) / Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:7 (6:8), 3:6