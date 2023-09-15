Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надежда Киченок вышла в финал турнира WTA 250 в Осаке в парном разряде
WTA
15 сентября 2023, 06:40 | Обновлено 15 сентября 2023, 06:42
364
0

Надежда Киченок вышла в финал турнира WTA 250 в Осаке в парном разряде

Украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам обыграла мексиканско-греческий тандем

15 сентября 2023, 06:40 | Обновлено 15 сентября 2023, 06:42
364
0
Надежда Киченок вышла в финал турнира WTA 250 в Осаке в парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в финал турнира WTA 250 в японской Осаке в парном разряде.

В 1/2 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии обыграла тандем Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) / Деспина Папамихаил (Греция).

Игра длилась 1 час 40 минут и завершилась победой украинско-немецкой пары в двух сетах, причем в первой партии был сыгран тай-брейк.

В финале Киченок и Фридзам сыграют с победителем матча Анна Калинская (-) / Юлия Путинцева (Казахстан) – Эри Ходзуми (Япония) / Макото Ниномия (Япония).

WTA 250. Осака (Япония). Пары. 1/2 финала

Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) / Деспина Папамихаил (Греция) – Надежда Киченок (Украина) / Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:7 (6:8), 3:6

По теме:
Киченок/Фридзам – Контрерас/Папамихаил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киченок пробилась в полуфинал турнира в Осаке в парном разряде
Киченок/Фридзам – Кавагути/Кобори. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Надежда Киченок WTA Осака Анна-Лена Фридзам Деспина Папамихаил Фернанда Контрерас
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Колумбия – 1:1. Орлов уступил Галану в трех сетах
Теннис | 14 сентября 2023, 15:44 0
Украина – Колумбия – 1:1. Орлов уступил Галану в трех сетах
Украина – Колумбия – 1:1. Орлов уступил Галану в трех сетах

Колумбийцы сравняли счет в матче против сборной Украины

ФОТО. Как Андрей Шевченко поддерживал сборную Украины на Сан-Сиро
Футбол | 14 сентября 2023, 09:32 1
ФОТО. Как Андрей Шевченко поддерживал сборную Украины на Сан-Сиро
ФОТО. Как Андрей Шевченко поддерживал сборную Украины на Сан-Сиро

Бывший главный тренер национальной команды пообщался с украинскими футболистами

ОФИЦИАЛЬНО. Кирилл Попов – игрок Колоса
Футбол | 14.09.2023, 22:16
ОФИЦИАЛЬНО. Кирилл Попов – игрок Колоса
ОФИЦИАЛЬНО. Кирилл Попов – игрок Колоса
Русин – в Сандерленде, Супряга вновь в Динамо, Милевский стал инстаблогером
Другие виды | 14.09.2023, 06:06
Русин – в Сандерленде, Супряга вновь в Динамо, Милевский стал инстаблогером
Русин – в Сандерленде, Супряга вновь в Динамо, Милевский стал инстаблогером
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
Футбол | 14.09.2023, 16:46
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
13.09.2023, 20:14 10
Теннис
Свитолина и еще три украинки заявлены в основную сетку турнира в Пекине
Свитолина и еще три украинки заявлены в основную сетку турнира в Пекине
13.09.2023, 20:21
Теннис
Манчестер Юнайтед разрывает изнутри: клуб теряет статус и лицо
Манчестер Юнайтед разрывает изнутри: клуб теряет статус и лицо
13.09.2023, 14:26 12
Футбол
Полет нормальный. Не падаем
Полет нормальный. Не падаем
13.09.2023, 10:28 60
Футбол
Джо ДЖОЙС: «Если бы Усику дали меньше времени на восстановление»
Джо ДЖОЙС: «Если бы Усику дали меньше времени на восстановление»
13.09.2023, 12:59 4
Бокс
Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1
Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1
14.09.2023, 18:11 1
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Уайлдер не входит в число величайших в истории»
Джордж ФОРМАН: «Уайлдер не входит в число величайших в истории»
13.09.2023, 14:02 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
13.09.2023, 18:28 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем