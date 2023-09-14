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Лига чемпионов
14 сентября 2023, 17:18 |
959
1

Шахтер зовет на ЛЧ Кличко и Шольца, а также заплатит Гамбургу 1,5 млн евро

Стали известны ближайшие планы «горняков» в групповой стадии главного еврокубка

14 сентября 2023, 17:18 |
959
1
Шахтер зовет на ЛЧ Кличко и Шольца, а также заплатит Гамбургу 1,5 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Как известно, матчи групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2023/24 донецкий «Шахтер» проведет на арене «Фолькспаркштадион», которая является домашней для «Гамбурга».

За использование стадиона немецкий клуб получит от украинского порядка 1,5 миллионов евро компенсации, хотя многое в этом вопросе будет зависеть от того, удастся ли «горнякам» собирать аншлаги на каждом из трех номинально домашних поединков.

«Гамбург» будет обязан подготовить арену и выполнить все требования к проведению матчей Лиги чемпионов, описанные в 198-страничном каталоге УЕФА.

В «Шахтере» уверены, что поддержать команду соберется немало соотечественников. По оценкам, в окрестностях Гамбурга проживает порядка 100 тысяч украинцев.

Также руководство «горняков» направило приглашения для вип-лиц. В частности, посетить поединки «Шахтера» на групповой стадии Лиги чемпионов было предложено Виталию и Владимиру Кличко, для которых Гамбург является особенным городом в плане спортивной карьеры. Также украинский клуб направил приглашение в адрес нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца, который с 2011 по 2018 годы был первым бургомистром Гамбурга.

Напомним, соперниками «Шахтера» по групповой стадии Лиги чемпионов будут «Барселона», «Порту» и «Антверпен».

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Шахтер Донецк Гамбург стадион Лига чемпионов Виталий Кличко Владимир Кличко Олаф Шольц
Источник Sport Bild
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