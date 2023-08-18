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Лига чемпионов
18 августа 2023, 10:37 | Обновлено 18 августа 2023, 10:40
234
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер сыграет матчи Лиги чемпионов в Гамбурге

«Горняки» будут играть в Германии

18 августа 2023, 10:37 | Обновлено 18 августа 2023, 10:40
234
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер сыграет матчи Лиги чемпионов в Гамбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Фолькспаркштадион

Донецкий «Шахтер» официально сообщил о том, что в сезоне 2023/2024 домашние матчи еврокубков команда будет проводить в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспарксштадион».

Разрешение от УЕФА уже получено. В прошлом сезоне «Шахтер» проводил матчи еврокубков в Варшаве.

Вместимость «Фолькспаркштадиона» для еврокубковых матчей составляет 51 500 зрителей. Для внутренних немецких соревнований – 57 000 зрителей. Разница связана с запретом от УЕФА на использование стоячих мест на трибунах.

О графике продаж билетов на матчи группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сообщит в ближайшее время. Свои соперников команда Павтрика Ван Леувена узнает 31 августа.

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Шахтер Донецк Лига чемпионов Гамбург стадион
Источник ФК Шахтер Донецк
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