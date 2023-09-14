ОФИЦИАЛЬНО. Кирилл Попов – игрок Колоса

20-летний украинский форвард Кирилл Попов стал игроком клуба УПЛ «Колос» из Ковалевки.

Центральный нападающий заключил с командной полноценный контракт сроком на 3 года, сообщает официальный сайт клуба.

Попов в прошлом сезоне играл за «Колос» на правах аренды с «Динамо». На его счету 24 матча и одна результативная передача. Форвард пополнил состав ковалевцев в статусе свободного агента.

Украинский футболист провел 6 матчей за «Динамо» в Юношеской лиге УЕФА и забил 1 гол. За первую команду он так и не провел ни одного поединка.