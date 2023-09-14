ОФИЦИАЛЬНО. Кирилл Попов – игрок Колоса
Ковалевский клуб усилился молодым форвардом
20-летний украинский форвард Кирилл Попов стал игроком клуба УПЛ «Колос» из Ковалевки.
Центральный нападающий заключил с командной полноценный контракт сроком на 3 года, сообщает официальный сайт клуба.
Попов в прошлом сезоне играл за «Колос» на правах аренды с «Динамо». На его счету 24 матча и одна результативная передача. Форвард пополнил состав ковалевцев в статусе свободного агента.
Украинский футболист провел 6 матчей за «Динамо» в Юношеской лиге УЕФА и забил 1 гол. За первую команду он так и не провел ни одного поединка.
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