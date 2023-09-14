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Англия
14 сентября 2023, 18:11 |
1255
0

ОФИЦИАЛЬНО. Санчо отстранен от работы с Манчестер Юнайтед

Игроку не простили критику Эрика тен Хага

14 сентября 2023, 18:11 |
1255
0
ОФИЦИАЛЬНО. Санчо отстранен от работы с Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что вингер сборной Англии Джейдон Санчо отстранен от первой команды. Он будет тренироваться отдельно от команды и не сможет принимать участия в официальных матчах.

«Красные дьяволы» приняли такое решение по дисциплинарным причинам. Ранее Санчо позволил себе публичную критику главного тренера команды Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне Джейдон Санчо принял участие в трех матчах АПЛ, в которых суммарно провел на поле 76 минут. Он выступает за клуб с 2021 года.

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Джейдон Санчо Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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