Англия14 сентября 2023, 18:11 |
1255
0
ОФИЦИАЛЬНО. Санчо отстранен от работы с Манчестер Юнайтед
Игроку не простили критику Эрика тен Хага
14 сентября 2023, 18:11 |
1255
0
«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что вингер сборной Англии Джейдон Санчо отстранен от первой команды. Он будет тренироваться отдельно от команды и не сможет принимать участия в официальных матчах.
«Красные дьяволы» приняли такое решение по дисциплинарным причинам. Ранее Санчо позволил себе публичную критику главного тренера команды Эрика тен Хага.
В нынешнем сезоне Джейдон Санчо принял участие в трех матчах АПЛ, в которых суммарно провел на поле 76 минут. Он выступает за клуб с 2021 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 14 сентября 2023, 08:45 10
Украинка проиграла в трех сетах
Футбол | 14 сентября 2023, 09:44 10
Переезд в Чемпионшип – достаточно смелый шаг со стороны украинского форварда
Футбол | 14.09.2023, 15:38
Футбол | 13.09.2023, 18:30
Теннис | 13.09.2023, 20:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.09.2023, 17:12
12.09.2023, 17:25
12.09.2023, 20:40 4
13.09.2023, 19:09 13
12.09.2023, 23:39 121
13.09.2023, 00:23 5
12.09.2023, 22:17 13
13.09.2023, 10:28 60