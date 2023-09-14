ОФИЦИАЛЬНО. Санчо отстранен от работы с Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что вингер сборной Англии Джейдон Санчо отстранен от первой команды. Он будет тренироваться отдельно от команды и не сможет принимать участия в официальных матчах.

«Красные дьяволы» приняли такое решение по дисциплинарным причинам. Ранее Санчо позволил себе публичную критику главного тренера команды Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне Джейдон Санчо принял участие в трех матчах АПЛ, в которых суммарно провел на поле 76 минут. Он выступает за клуб с 2021 года.