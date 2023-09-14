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Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 21:23 | Обновлено 14 сентября 2023, 21:35
918
1

ФОТО. Максимов познакомился с игроками Днепра-1 и провел первую тренировку

Первая тренировка под руководством нового коуча длилась чуть больше часа

14 сентября 2023, 21:23 | Обновлено 14 сентября 2023, 21:35
918
1
ФОТО. Максимов познакомился с игроками Днепра-1 и провел первую тренировку
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Первая тренировка «Днепра-1» под руководством Юрия Максимова длилась чуть больше часа. После разминки команда выполнила ряд игровых упражнений, а в заключение сыграла непродолжительный матч на все поле.

Юрий Максимов активно участвовал в занятии, постоянно подсказывая и формулируя требования к действиям в определенных игровых ситуациях.

Вместе со всеми полностью тренировки провел ранее восстанавливавшийся после травмы Владимир Адамюк. Также из молодежной сборной Украины вернулись Яков Кинарейкин и Валентин Рубчинский.

14 сентября новым главным тренером СК «Днепр-1» стал 54-летний украинский специалист Юрий Максимов. Контракт с наставником заключен сроком на 2 года.

В тренерский штаб Юрия Максимова вошли помощники главного тренера Сергей Ревут и Николай Ищенко, тренер вратарей Николай Медин и тренер по физической подготовке Евгений Барышников.

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Юрий Максимов Днепр-1 фото тренировка Владимир Адамюк Яков Кинарейкин Валентин Рубчинский
Источник СК Днепр-1
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Gargantua
а в штаб кто вошли?
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