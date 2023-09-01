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01 сентября 2023, 06:28 | Обновлено 01 сентября 2023, 06:39
1631
0

Шахтер узнал соперников, неудачи в еврокубках, Свитолина обыграла россиянку

Главные новости за 31 августа на Sport.ua

01 сентября 2023, 06:28 | Обновлено 01 сентября 2023, 06:39
1631
0
Шахтер узнал соперников, неудачи в еврокубках, Свитолина обыграла россиянку
Getty Images/Global Images Ukraine. Елина Свитолина

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 31 августа.

1А. Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Киевляне не смогли выйти в групповой раунд Лиги конференций

1В. Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
Украинский клуб за один сезон сыграл в трех еврокубках. И ни в одном не преуспел

1С. Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
Ответный матч против «Славии» запомнился неожиданной, но в целом неудачной попыткой камбека луганчан

2А. Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
Элина сравняла счет личных встреч в противостоянии с россиянкой

2В. Киченок и Остапенко стартовали с трехсетовой победы на US Open
Десятые сеяные начали выступление в Нью-Йорке с непростого матча

2С. US Open. Цуренко впервые в карьере проиграла Александровой
Леся без видимых шансов уступила 20-й ракетке мира

2D. Киченок и Коллинс сенсационно выбили вторую сеяную пару на US Open
Надя успешно стартовала в парном разряде

2E. Костюк в ближайшее время не планирует играть за сборную Украины
Но планирует выступать на Олимпиаде

3. Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
31 августа в Монако состоялась церемония жеребьевки ЛЧ

4. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Матчи запланированы на 27 сентября

5. Источник: Яремчук станет игроком Валенсии
Арендная сделка находится в завершающей стадии

6. Сборная Украины проиграла Хорватии во втором матче на Евро
Подопечные Угиса Крастиньша уступили соперникам в пяти партиях

7. Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге
Ассоциация пляжного футбола Украины сообщила о принятом решении

8. Директор Металлиста 1925: «Угроза исчезновения клуба миновала. Мы в игре!»
Андрей Неделин успокоил болельщиков харьковского клуба

9. Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Главный тренер сборной Украины раскрыл детали своего назначения на должность

10. Cвятослав Михайлюк стал игроком Бостона
Украинец остается в НБА

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Источник Sport.ua
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