Шахтер узнал соперников, неудачи в еврокубках, Свитолина обыграла россиянку

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 31 августа.

1А. Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу

Киевляне не смогли выйти в групповой раунд Лиги конференций



1В. Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы

Украинский клуб за один сезон сыграл в трех еврокубках. И ни в одном не преуспел



1С. Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК

Ответный матч против «Славии» запомнился неожиданной, но в целом неудачной попыткой камбека луганчан



2А. Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open

Элина сравняла счет личных встреч в противостоянии с россиянкой

2В. Киченок и Остапенко стартовали с трехсетовой победы на US Open

Десятые сеяные начали выступление в Нью-Йорке с непростого матча

2С. US Open. Цуренко впервые в карьере проиграла Александровой

Леся без видимых шансов уступила 20-й ракетке мира

2D. Киченок и Коллинс сенсационно выбили вторую сеяную пару на US Open

Надя успешно стартовала в парном разряде

2E. Костюк в ближайшее время не планирует играть за сборную Украины

Но планирует выступать на Олимпиаде

3. Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов

31 августа в Монако состоялась церемония жеребьевки ЛЧ

4. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

Матчи запланированы на 27 сентября

5. Источник: Яремчук станет игроком Валенсии

Арендная сделка находится в завершающей стадии



6. Сборная Украины проиграла Хорватии во втором матче на Евро

Подопечные Угиса Крастиньша уступили соперникам в пяти партиях



7. Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге

Ассоциация пляжного футбола Украины сообщила о принятом решении



8. Директор Металлиста 1925: «Угроза исчезновения клуба миновала. Мы в игре!»

Андрей Неделин успокоил болельщиков харьковского клуба



9. Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»

Главный тренер сборной Украины раскрыл детали своего назначения на должность



10. Cвятослав Михайлюк стал игроком Бостона

Украинец остается в НБА