Шахтер узнал соперников, неудачи в еврокубках, Свитолина обыграла россиянку
Главные новости за 31 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 31 августа.
1А. Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Киевляне не смогли выйти в групповой раунд Лиги конференций
1В. Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
Украинский клуб за один сезон сыграл в трех еврокубках. И ни в одном не преуспел
1С. Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
Ответный матч против «Славии» запомнился неожиданной, но в целом неудачной попыткой камбека луганчан
2А. Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
Элина сравняла счет личных встреч в противостоянии с россиянкой
2В. Киченок и Остапенко стартовали с трехсетовой победы на US Open
Десятые сеяные начали выступление в Нью-Йорке с непростого матча
2С. US Open. Цуренко впервые в карьере проиграла Александровой
Леся без видимых шансов уступила 20-й ракетке мира
2D. Киченок и Коллинс сенсационно выбили вторую сеяную пару на US Open
Надя успешно стартовала в парном разряде
2E. Костюк в ближайшее время не планирует играть за сборную Украины
Но планирует выступать на Олимпиаде
3. Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
31 августа в Монако состоялась церемония жеребьевки ЛЧ
4. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Матчи запланированы на 27 сентября
5. Источник: Яремчук станет игроком Валенсии
Арендная сделка находится в завершающей стадии
6. Сборная Украины проиграла Хорватии во втором матче на Евро
Подопечные Угиса Крастиньша уступили соперникам в пяти партиях
7. Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге
Ассоциация пляжного футбола Украины сообщила о принятом решении
8. Директор Металлиста 1925: «Угроза исчезновения клуба миновала. Мы в игре!»
Андрей Неделин успокоил болельщиков харьковского клуба
9. Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Главный тренер сборной Украины раскрыл детали своего назначения на должность
10. Cвятослав Михайлюк стал игроком Бостона
Украинец остается в НБА
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