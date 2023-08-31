Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в интервью каналу Бомбардир рассказал о разговоре с Владимиром Зеленским перед назначением на должность тренера национальной команды.

«Я общался с нашим президентом и был очень удивлен, что он минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе.

После этого разговора я не мог поверить в это, когда у него такие задачи перед государством, а он успевает делать все и следить, пытается развивать наш футбол.

Сейчас очень трудно его развивать, но он действительно интересуется, и это очень важно для футбола. Я очень благодарен ему за то, что он делает для всех нас».

Напомним, недавно Сергей Ребров объявил список игроков, которые будут задействованы в сентябрьских матчах сборной Украины против команд Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября).