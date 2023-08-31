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  4. Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Сборная УКРАИНЫ
31 августа 2023, 15:49 | Обновлено 31 августа 2023, 15:50
1808
2

Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»

Главный тренер сборной Украины раскрыл детали своего назначения на должность

31 августа 2023, 15:49 | Обновлено 31 августа 2023, 15:50
1808
2
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в интервью каналу Бомбардир рассказал о разговоре с Владимиром Зеленским перед назначением на должность тренера национальной команды.

«Я общался с нашим президентом и был очень удивлен, что он минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе.

После этого разговора я не мог поверить в это, когда у него такие задачи перед государством, а он успевает делать все и следить, пытается развивать наш футбол.

Сейчас очень трудно его развивать, но он действительно интересуется, и это очень важно для футбола. Я очень благодарен ему за то, что он делает для всех нас».

Напомним, недавно Сергей Ребров объявил список игроков, которые будут задействованы в сентябрьских матчах сборной Украины против команд Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября).

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Сергей Ребров Владимир Зеленский сборная Украины по футболу назначение тренера
Источник Бомбардир
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Комментарии 2
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Sashamar
Вибачте за тавтологію: безвідносно від нашого відношення до Володимира Олександровича - не царська це справа. Якщо ж вболівальник просто скористався нагодою поспілкуватися з головним тренером збірної, то це тхне використанням службового становища в особистих цілях.
Ну й якась запопадлива реакція самого Реброва.
(Коли старшу Вільямс з Шоломом поздровив Клінтон (ой лишенько, це було чотири президента тому, а вона й досі грає), Вінус єхидно відповіла: "Краще понизь податки на призові".)
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0
kadaad
А Зеленский что-то понимает в футболе!?
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-4
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