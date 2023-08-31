Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Главный тренер сборной Украины раскрыл детали своего назначения на должность
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в интервью каналу Бомбардир рассказал о разговоре с Владимиром Зеленским перед назначением на должность тренера национальной команды.
«Я общался с нашим президентом и был очень удивлен, что он минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе.
После этого разговора я не мог поверить в это, когда у него такие задачи перед государством, а он успевает делать все и следить, пытается развивать наш футбол.
Сейчас очень трудно его развивать, но он действительно интересуется, и это очень важно для футбола. Я очень благодарен ему за то, что он делает для всех нас».
Напомним, недавно Сергей Ребров объявил список игроков, которые будут задействованы в сентябрьских матчах сборной Украины против команд Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября).
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Ну й якась запопадлива реакція самого Реброва.
(Коли старшу Вільямс з Шоломом поздровив Клінтон (ой лишенько, це було чотири президента тому, а вона й досі грає), Вінус єхидно відповіла: "Краще понизь податки на призові".)