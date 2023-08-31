Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. US Open. Цуренко впервые в карьере проиграла Александровой
US Open
31 августа 2023, 22:13 | Обновлено 31 августа 2023, 22:17
1400
2

US Open. Цуренко впервые в карьере проиграла Александровой

Леся без видимых шансов уступила 20-й ракетке мира

31 августа 2023, 22:13 | Обновлено 31 августа 2023, 22:17
1400
2
US Open. Цуренко впервые в карьере проиграла Александровой
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№46 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате США.

Во втором раунде украинка проиграла Екатерине Александровой (№20 WTA).

US Open. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Александрова – 1:6, 3:6

Это была пятая встреча теннисисток, украинка проиграла впервые. Леся в четвертый раз в карьере сыграла во втором раунде US Open, теперь статистика 2:2.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Мартины Тревизан (№58 WTA) или Маркеты Вондроушовой (№9 WTA).

В одиночном разряде от Украины осталась лишь Элина Свитолина.

По теме:
Киченок/Остапенко – Гамис/Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киченок и Коллинс сенсационно выбили вторую сеяную пару на US Open
Леся Цуренко Екатерина Александрова US Open 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Футбол | 31 августа 2023, 15:49 9
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»

Главный тренер сборной Украины раскрыл детали своего назначения на должность

ВИДЕО. Гофф потеряла счет геймов и раньше времени отпраздновала победу
Теннис | 31 августа 2023, 19:59 0
ВИДЕО. Гофф потеряла счет геймов и раньше времени отпраздновала победу
ВИДЕО. Гофф потеряла счет геймов и раньше времени отпраздновала победу

Даже профессиональные спортсменки иногда так ошибаются

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 31.08.2023, 12:25
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Футбол | 31.08.2023, 19:52
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Выбор Луческу. Составы на матч Динамо против Бешикташа
Футбол | 31.08.2023, 19:53
Выбор Луческу. Составы на матч Динамо против Бешикташа
Выбор Луческу. Составы на матч Динамо против Бешикташа
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
Такою розібраною Лесю ще не бачив. Краще вже знятись, ніж з такою грою на корт виходити...
Ответить
+1
Первый Среди Равных
Леся, мабуть пора закінчувати теніс і народжувати дітей.
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»
СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»
30.08.2023, 19:18 6
Теннис
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
31.08.2023, 00:23 45
Футбол
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
29.08.2023, 16:10 21
Футбол
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
30.08.2023, 19:43 11
Волейбол
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
30.08.2023, 23:35
Волейбол
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
30.08.2023, 09:24 6
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
30.08.2023, 16:00 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем