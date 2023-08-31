US Open. Цуренко впервые в карьере проиграла Александровой

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№46 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате США.

Во втором раунде украинка проиграла Екатерине Александровой (№20 WTA).

US Open. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Александрова – 1:6, 3:6

Это была пятая встреча теннисисток, украинка проиграла впервые. Леся в четвертый раз в карьере сыграла во втором раунде US Open, теперь статистика 2:2.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Мартины Тревизан (№58 WTA) или Маркеты Вондроушовой (№9 WTA).

В одиночном разряде от Украины осталась лишь Элина Свитолина.