US Open. Цуренко впервые в карьере проиграла Александровой
Леся без видимых шансов уступила 20-й ракетке мира
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№46 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате США.
Во втором раунде украинка проиграла Екатерине Александровой (№20 WTA).
US Open. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Александрова – 1:6, 3:6
Это была пятая встреча теннисисток, украинка проиграла впервые. Леся в четвертый раз в карьере сыграла во втором раунде US Open, теперь статистика 2:2.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Мартины Тревизан (№58 WTA) или Маркеты Вондроушовой (№9 WTA).
В одиночном разряде от Украины осталась лишь Элина Свитолина.
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