Элина Свитолина – Анастасия Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США.

Во втором раунде украинка сыграет против Анастасии Павлюченковой (№98 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на Louis Armstrong Stadium после матча Баррейдж – Соболенко. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли пять раз, украинка выиграла два матча.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Патриции-Марии Тиг (№700 WTA) или Джессики Пегулы (№3 WTA).

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