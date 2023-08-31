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US Open
31 августа 2023, 13:10 | Обновлено 31 августа 2023, 13:26
379
0

Элина Свитолина – Анастасия Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга US Open

31 августа 2023, 13:10 | Обновлено 31 августа 2023, 13:26
379
0
Элина Свитолина – Анастасия Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

31 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США.

Во втором раунде украинка сыграет против Анастасии Павлюченковой (№98 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на Louis Armstrong Stadium после матча Баррейдж – Соболенко. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли пять раз, украинка выиграла два матча.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Патриции-Марии Тиг (№700 WTA) или Джессики Пегулы (№3 WTA).

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Элина Свитолина смотреть онлайн US Open 2023 Анастасия Павлюченкова
Источник Sport.ua
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