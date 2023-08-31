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  4. Костюк в ближайшее время не планирует играть за сборную Украины
WTA
31 августа 2023, 17:49 |
477
4

Костюк в ближайшее время не планирует играть за сборную Украины

Но планирует выступать на Олимпиаде

31 августа 2023, 17:49 |
477
4
Костюк в ближайшее время не планирует играть за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о том, что в ближайшее время не планирует выступать за сборную Украины, однако нацелена на Олимпиаду-2024.

«Мои планы на конец сезона – сыграть Сан-Диего, Гвадалахару, Японию и Китай. Буду смотреть по результатам, если я где-то выступлю очень хорошо, то возможно, какую-то неделю пропущу, но пока план завершить сезон в Китае».

«Из-за ситуации с ФТУ за сборную в этом году играть не планирую и, скорее всего, в следующем году тоже не буду. Олимпиада? Насколько я знаю, то норматив для попадания туда я выполнила и, конечно, она есть в моих планах в следующем году», – сказала Костюк.

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Источник Большой теннис Украины
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Phantom
"Через ситуацію у МО ми не будемо воювати за Україну" - ЗСУ.
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Первый Среди Равных
А за збірну Росії? Ну, на всякий випадок запитую, а то після останнього зашквару мало лі.... 
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0
alex55
а шо так? може за казахстан?
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