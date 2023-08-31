Костюк в ближайшее время не планирует играть за сборную Украины

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о том, что в ближайшее время не планирует выступать за сборную Украины, однако нацелена на Олимпиаду-2024.

«Мои планы на конец сезона – сыграть Сан-Диего, Гвадалахару, Японию и Китай. Буду смотреть по результатам, если я где-то выступлю очень хорошо, то возможно, какую-то неделю пропущу, но пока план завершить сезон в Китае».

«Из-за ситуации с ФТУ за сборную в этом году играть не планирую и, скорее всего, в следующем году тоже не буду. Олимпиада? Насколько я знаю, то норматив для попадания туда я выполнила и, конечно, она есть в моих планах в следующем году», – сказала Костюк.