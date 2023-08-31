Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка пар 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины.

В процедуре приняли участие 16 клубов: два представителя Первой лиги и 14 команд УПЛ, включая топ-8 по итогам сезона-2022/2023, которая с данной стадии розыгрыша возьмет старт в нем.

Пары 1/8 финала Кубка Украины-2023/2024

Верес – Шахтер

Металлист 1925 – Ворскла

Рух – Александрия

Черноморец – Кривбасс

Полесье – Днепр-1

Виктория – Минай

Оболонь – Динамо

Мариуполь – Заря

Базовый день матчей 1/8 финала – 27 сентября.