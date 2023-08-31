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Кубок Украины
31 августа 2023, 12:25 | Обновлено 31 августа 2023, 12:41
3417
4

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

Матчи запланированы на 27 сентября

31 августа 2023, 12:25 | Обновлено 31 августа 2023, 12:41
3417
4
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
УАФ

В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка пар 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины.

В процедуре приняли участие 16 клубов: два представителя Первой лиги и 14 команд УПЛ, включая топ-8 по итогам сезона-2022/2023, которая с данной стадии розыгрыша возьмет старт в нем.

Пары 1/8 финала Кубка Украины-2023/2024

  • Верес – Шахтер
  • Металлист 1925 – Ворскла
  • Рух – Александрия
  • Черноморец – Кривбасс
  • Полесье – Днепр-1
  • Виктория – Минай
  • Оболонь – Динамо
  • Мариуполь – Заря

Базовый день матчей 1/8 финала – 27 сентября.

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Источник: Металлист 1925 поедет на матч с Рухом
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Динамо Киев жеребьевка Кубок Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Виктория Сумы (Николаевка) Александрия жеребьевка Кубка Украины Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 Днепр-1 Рух Львов ФСК Мариуполь
Источник Sport.ua
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Как специально те же грабли  Верес - Шахтёр и Оболонь - Динамо. Ждём-с мордобоев.
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Вячеслав Круссер
Динамо вылетит
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