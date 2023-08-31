Кубок Украины31 августа 2023, 12:25 | Обновлено 31 августа 2023, 12:41
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4
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Матчи запланированы на 27 сентября
31 августа 2023, 12:25 | Обновлено 31 августа 2023, 12:41
3417
4
В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка пар 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины.
В процедуре приняли участие 16 клубов: два представителя Первой лиги и 14 команд УПЛ, включая топ-8 по итогам сезона-2022/2023, которая с данной стадии розыгрыша возьмет старт в нем.
Пары 1/8 финала Кубка Украины-2023/2024
- Верес – Шахтер
- Металлист 1925 – Ворскла
- Рух – Александрия
- Черноморец – Кривбасс
- Полесье – Днепр-1
- Виктория – Минай
- Оболонь – Динамо
- Мариуполь – Заря
Базовый день матчей 1/8 финала – 27 сентября.
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