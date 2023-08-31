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Испания
31 августа 2023, 22:57 | Обновлено 31 августа 2023, 23:06
3883
6

Источник: Яремчук станет игроком Валенсии

Арендная сделка находится в завершающей стадии

31 августа 2023, 22:57 | Обновлено 31 августа 2023, 23:06
3883
6
Источник: Яремчук станет игроком Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий «Брюгге» Роман Яремчук станет игроком «Валенсии»

Украинец не попал в заявку на матч раунда плей-офф Лиги конференций против «Осасуны». Причина – уход в аренду в испанский клуб, сделка находится в завершающей стадии.

Украинский форвард пришел в «Брюгге» в прошлом сезоне за 16 млн. евро из «Бенфики», но так и не смог реанимировать карьеру. Роман забил всего шесть голов в 32 матчах за клуб.

В этом сезоне Яремчук забил четыре гола.

«Валенсия» после трех туров чемпионата Испании набрала 6 очков и находится в лидирующей группе.

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Роман Яремчук Брюгге Валенсия трансферы чемпионат Испании по футболу
Источник Het Laatste Nieuws
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Комментарии 6
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Ekvato
Якщо правда, то це прямо бомба
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+8
Octopus
Судя по Трансфермаркту у Валенсии с напами полный швах, 2 номинальных, из которых 1 травмирован. А играть Валенсия любит в 4-4-2, при чем вместо нападающих выходят центральные полузащитники. Так что шанс точно дадут, как он им воспользуется, другой уже вопрос..
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+6
pricolist
Цікавий варіант
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+3
tato88
ОГО! А хто вкурсі, яка там ситуація у Валенсії з напами?
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+2
Тарік1994
це ніфіга собі подарунок долі, якщо правда. В топ чемп потрапити після такого минулого сезону
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+1
VARioR
Оце так несподівано! Якщо правда, то це хороший варіант.
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+1
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