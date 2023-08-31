Источник: Яремчук станет игроком Валенсии

Украинский нападающий «Брюгге» Роман Яремчук станет игроком «Валенсии»

Украинец не попал в заявку на матч раунда плей-офф Лиги конференций против «Осасуны». Причина – уход в аренду в испанский клуб, сделка находится в завершающей стадии.

Украинский форвард пришел в «Брюгге» в прошлом сезоне за 16 млн. евро из «Бенфики», но так и не смог реанимировать карьеру. Роман забил всего шесть голов в 32 матчах за клуб.

В этом сезоне Яремчук забил четыре гола.

«Валенсия» после трех туров чемпионата Испании набрала 6 очков и находится в лидирующей группе.