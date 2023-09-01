Киченок и Остапенко стартовали с трехсетовой победы на US Open
Десятые сеяные начали выступление в Нью-Йорке с непростого матча
Украинская теннисистка Людмила Киченок с победы начала выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.
В первом раунде Люда в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии переиграла тандем Андреа Гамис / Сара Соррибес Тормо (Венесуэла/Испания).
US Open. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Андреа Гамис / Сара Соррибес Тормо – 7:5, 4:6, 6:3
Далее по сетке победительницы встречи Элина Аванесян / Камилла Рахимова – Клара Бюрель / Диан Парри.
Ранее во второй раунд пробилась Надежда Киченок.
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