Киченок и Остапенко стартовали с трехсетовой победы на US Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок с победы начала выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.

В первом раунде Люда в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии переиграла тандем Андреа Гамис / Сара Соррибес Тормо (Венесуэла/Испания).

US Open. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Андреа Гамис / Сара Соррибес Тормо – 7:5, 4:6, 6:3

Далее по сетке победительницы встречи Элина Аванесян / Камилла Рахимова – Клара Бюрель / Диан Парри.

Ранее во второй раунд пробилась Надежда Киченок.