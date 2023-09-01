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US Open
01 сентября 2023, 01:11 | Обновлено 01 сентября 2023, 01:13
170
0

Киченок и Остапенко стартовали с трехсетовой победы на US Open

Десятые сеяные начали выступление в Нью-Йорке с непростого матча

01 сентября 2023, 01:11 | Обновлено 01 сентября 2023, 01:13
170
0
Киченок и Остапенко стартовали с трехсетовой победы на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Людмила Киченок с победы начала выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.

В первом раунде Люда в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии переиграла тандем Андреа Гамис / Сара Соррибес Тормо (Венесуэла/Испания).

US Open. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Андреа Гамис / Сара Соррибес Тормо – 7:5, 4:6, 6:3

Далее по сетке победительницы встречи Элина Аванесян / Камилла Рахимова – Клара Бюрель / Диан Парри.

Ранее во второй раунд пробилась Надежда Киченок.

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Людмила Киченок Сара Соррибес-Тормо Алена Остапенко US Open 2023 Андреа Гамис
Источник Sport.ua
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