Директор Металлиста 1925: «Угроза исчезновения клуба миновала. Мы в игре!»

Исполнительный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин сообщил, что клуб договорился с потенциальным инвестором, харьковский клуб продолжает свою деятельность.

«Не буду ходить вокруг да около, сразу по сути. Околофутбольное чудо произошло, ситуация стабилизирована, угроза исчезновения клуба миновала.

Изнурительные сутки, длиною в жизнь, завершаются положительно. Все наши поклонники могут выдохнуть, «Рожденные в бою» еще не сказали своего последнего слова в украинской Премьер-лиге. Мы в игре!

Спасибо всем неравнодушным, кто не отвернулся, выслушал, поддержал. Каждая смс, комментарий или даже лайк не прошли незамеченными. Коллективное сознание – большая штука. Пазлы сложились. В критический момент руководствовались философским принципом: сделай 100 звонков, напиши аналогичное количество писем – донеси, аргументируй, будь услышанным. Радуюсь, что в конце концов постучали в нужную дверь и нам ее открыли.

Намеренно избегаю конкретики и не детализирую портрет нового партнера и инвестора. В этом вопросе инициатива полностью на противоположной «половине поля». В ближайшие два-три дня все точки над «i» будут расставлены. Отмечу, что сверстанный и утвержденный в июне 2023 года бюджет клуба на соревновательный период сезона-2023/24 изменений не претерпит. Контрактные обязательства перед футболистами, тренерским штабом и персоналом не уменьшаются.

О чем на данный момент можно говорить как о факте – «Металлист 1925» сохранен. Команда продолжает подготовку к воскресному матчу во Львове.

Напоследок о наболевшем «с любовью». Орки, поставившие наш проект на грань уничтожения, будут стерты с поверхности земли и утилизированы. Гореть им в аду ясным пламенем! А мы будем жить – будем жить и играть в футбол! Харьков – Город-Герой, Харьков – футбольный город! Слава нашей Родине, слава украинскому солдату, который защищает страну от нашествия орды! Слава Украине!», – написал Неделин в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что финансирование «Металлиста 1925» прекращено.