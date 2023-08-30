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Украина. Премьер лига
30 августа 2023, 16:00 | Обновлено 30 августа 2023, 16:16
3894
3

ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено

Константин Валеулин обнародовал официальное заявление

30 августа 2023, 16:00 | Обновлено 30 августа 2023, 16:16
3894
3
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено

Константин Валеулин, глава наблюдательного Совета, обнародовал заявление о прекращении финансирования харьковского клуба Металлист 1925.

Заявление Константина Валеулина, АES Group

Шарль де Голль сказал: «Всегда выбирайте самый трудный путь – там вы не встретите конкурентов». Компания АES Group всегда жила по этому принципу и в далеком 2016 году приняла непосредственное участие вместе со многими футбольными романтиками Харькова в рождении нового футбольного проекта – народного клуба «Металлист 1925», который в городе начали называть Рожденные в бою, то есть называя вещи честно – Большая война началась в 2014 году.

АES Group в 2020 году стала генеральным инвестором Клуба, выведя команду в Премьер-лигу, создав конкурентный и очень перспективный коллектив U19, сохранив детскую академию, являющуюся особой гордостью клуба. Смотреть на радостных детей на зеленых полях города во время войны – как смотреть на огонь или горную реку, эта энергия придавала силы двигаться дальше. В этом году, в новом сезоне, был запущен новый женский проект «Металлист 1925». Команда девушек в Премьер-лиге стала настоящим украшением Клуба. В июле-августе команда пополнилась новыми игроками, планы были действительно амбициозными.

За эти годы АES Group вместе с клубом испытывали и радость успехов, и горечь поражений, и уныние из-за того, что болельщики шли под флаг другого клуба, что было особенно больно, ведь в эти моменты опускались руки. Несмотря на комментарии недоброжелателей, что это фейковый проект и он скоро умрет – клуб жил и развивался. С ужасом очнувшись в феврале 2022 года, как и вся Страна, объединились в один мощный кулак сопротивления агрессору. АES Group в это военное время работала должным образом, выполняя задачи правительства Украины, пополняя бюджет страны. С первых дней войны участвовала в поддержании жизнеспособности региона, занималась материальным обеспечением сил обороны. Наряду с этим, руководством компании было принято решение продолжать жизнедеятельность клуба «Металлист 1925», осознавая, что в мирном украинском Харькове на фоне победы родится новое патриотическое общество, и ему будут нужны верные ориентиры, такие как Жадан в культуре, и что «Рожденные» шансы стать ориентиром в спорте.

За полтора года войны компания перенесла четыре ракетных атаки на свои активы. Но пострадали не только активы, военные атаки унесли человеческие жизни, жизнь наших работников и единомышленников. Первые две атаки были нокдауном, но, несмотря на тяжелые потери, мы выживали. Клуб в межсезонье строил новые планы на будущее. Заявка на сезон 2023/24 и рождение женской команды прямо указывает на тот факт, что были амбициозные планы и были реальные возможности. Третий ракетный удар в конце июля 2023 г. по портовой инфраструктуре Одесской области стал нокаутом для АES Group. Мы лишились практически всех активов на территории Украины. Воздушная атака, которая имела место ночью 10 августа, нанесла последний сокрушительный удар. К сожалению, такова суть войны, такова ее цена, таковы ее последствия.

Сегодня АES Group вынуждена объявить о прекращении финансирования футбольного клуба «Металлист 1925», искренне надеясь, что стая шакалов не будет радоваться такому развитию событий. Мы были откровенны и честны перед Клубом, его болельщиками, мы откровенны и сегодня, сообщая, что получили смертельное ранение от агрессора.

Мы приносим свои извинения всем, кого огорчило это обращение, прежде всего у сотрудников Клуба, футболистов и болельщиков, но эта новость является объективной реальностью настоящего. Теперь необходимо собрать Общее собрание учредителей Клуба и обсудить эту сложную ситуацию. АES Group владеет контрольным пакетом акций, однако есть другие учредители, которые могут подхватить нашу инициативу развития Клуба и обеспечить его финансирование, или дать другие предложения.

Этим сообщением мы обращаемся к харьковчанам всего мира, органам государственной власти, представителям бизнеса и мировому футбольному сообществу. Мы готовы к любым предложениям, от временного продуктивного сотрудничества до бесплатной передачи корпоративных прав Клуба. Родившиеся в бою – это не проект одного инвестора, это проект будущего мирного спортивного возрождения Харьковского региона.

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Металлист 1925 снятие с чемпионата Константин Валеулин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Металлист 1925
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Комментарии 3
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Олег Мандрівник
Вот и всё. Этому МХ лапти, другой уже на дне пердива
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0
DidOk
Все ?
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-1
Hatem Тrablssi
Хай другий Металіст стає на їхнє місце 
Ответить
-3
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