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Украина. Премьер лига
30 августа 2023, 16:03 | Обновлено 30 августа 2023, 16:28
1453
3

Генеральный инвестор Металлиста 1925 прекратил финансировать клуб

Харьковская команда, вероятно, снимется с розыгрыша УПЛ и прекратит существование

30 августа 2023, 16:03 | Обновлено 30 августа 2023, 16:28
1453
3
Генеральный инвестор Металлиста 1925 прекратил финансировать клуб
metalist1925.com

Генеральный инвестор «Металлиста 1925» компания АES Group, которая владеет контрольным пакетом акций харьковчан, прекратила финансирование клуба.

В заявлении, которое размещено на официальном сайте «Металлиста 1925», сообщается, что на такой шаг компанию вынудили пойти проблемы с активами, которые всерьез пострадали от военной агрессии и ракетных ударов со стороны россии.

Также руководители АES Group заявили, что готовы к любым предложениям, от временного продуктивного сотрудничества до бесплатной передачи корпоративных прав на клуб.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» с вероятностью в 95% прекратит существование.

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ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига снятие с чемпионата
Источник ФК Металлист 1925
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Комментарии 3
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aleks8-48
Я думаю,что это тот случай,когда ФФУ должна помочь клубу некоторое время продержаться,чтоб у игроков было время подыскать другую команду,  а к тому времени может другого инвестора заинтересует этот проект. Недопустимо ставить футболистов в рамки,когда они вынуденны будут заключать договоры на кобальных для них условиях.
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+1
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kolisnyk
Насправді цей інвестор міг відмовитися від фінансування  два місяці тому назад. Важко повірити, що він не знав про своє фінансово- економічне становище. А зараз його відмова виглядає, як намагання підірвати й так погане становище ПЛ і українського футболу в цілому. Просто немає цензурних слів для означення цього "ген. інвестора".
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