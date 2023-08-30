Генеральный инвестор Металлиста 1925 прекратил финансировать клуб
Харьковская команда, вероятно, снимется с розыгрыша УПЛ и прекратит существование
Генеральный инвестор «Металлиста 1925» компания АES Group, которая владеет контрольным пакетом акций харьковчан, прекратила финансирование клуба.
В заявлении, которое размещено на официальном сайте «Металлиста 1925», сообщается, что на такой шаг компанию вынудили пойти проблемы с активами, которые всерьез пострадали от военной агрессии и ракетных ударов со стороны россии.
Также руководители АES Group заявили, что готовы к любым предложениям, от временного продуктивного сотрудничества до бесплатной передачи корпоративных прав на клуб.
Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» с вероятностью в 95% прекратит существование.
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