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  4. Будет заявление. Металлист 1925 готов объявить о прекращении выступлений
Украина. Премьер лига
30 августа 2023, 15:49 |
444
0

Будет заявление. Металлист 1925 готов объявить о прекращении выступлений

Харьковский клуб, скорее всего, прекратит существование

30 августа 2023, 15:49 |
444
0
Будет заявление. Металлист 1925 готов объявить о прекращении выступлений
ФК Металлист

«Металлист 1925» подтвердил, что у владельцев клуба из-за ракетных обстрелов россии возникли финансовые проблемы, поэтому команда вряд ли продолжит выступления.

«Металлист 1925» на 95% прекращает свое существование. Сегодня будет заявление от владельцев клуба, чей бизнес пострадал от ракетных ударов. Инфраструктуру компании систематически уничтожали, поэтому ключевой инвестор утратил возможность финансировать клуб», – сказали в харьковском клубе.

«Металлист 1925 года» пытался найти другого инвестора, но пока без успеха.

В нынешнем сезоне УПЛ харьковчане после четырех матчей набрали 6 очков и занимают 9-е место.

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Источник Трибуна
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