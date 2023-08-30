Будет заявление. Металлист 1925 готов объявить о прекращении выступлений

«Металлист 1925» подтвердил, что у владельцев клуба из-за ракетных обстрелов россии возникли финансовые проблемы, поэтому команда вряд ли продолжит выступления.

«Металлист 1925» на 95% прекращает свое существование. Сегодня будет заявление от владельцев клуба, чей бизнес пострадал от ракетных ударов. Инфраструктуру компании систематически уничтожали, поэтому ключевой инвестор утратил возможность финансировать клуб», – сказали в харьковском клубе.

«Металлист 1925 года» пытался найти другого инвестора, но пока без успеха.

В нынешнем сезоне УПЛ харьковчане после четырех матчей набрали 6 очков и занимают 9-е место.