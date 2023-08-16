Источник: Челси подписал 18-летнего Вашингтона за 20 млн евро из Сантоса

Лондонский футбольный клуб «Челси» подписал 18-летнего бразильского форварда Дэйвида Вашингтона из «Сантоса».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, сумма трансфера составила 16 миллионов евро + 4 млн бонусов.

Романо утверждает, что Вашингтон уже прошел медицинское обследование в «Челси».

Дэйвид в текущем сезоне провел 16 матчей за первую команду «Сантуса», в которых забил 2 гола.