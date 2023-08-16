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  4. Источник: Челси подписал 18-летнего Вашингтона за 20 млн евро из Сантоса
Англия
16 августа 2023, 09:08 |
435
0

Источник: Челси подписал 18-летнего Вашингтона за 20 млн евро из Сантоса

Бразильский форвард уже прошел медицинское обследование

16 августа 2023, 09:08 |
435
0
Источник: Челси подписал 18-летнего Вашингтона за 20 млн евро из Сантоса
ФК Сантос. Дэйвид Вашингтон

Лондонский футбольный клуб «Челси» подписал 18-летнего бразильского форварда Дэйвида Вашингтона из «Сантоса».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, сумма трансфера составила 16 миллионов евро + 4 млн бонусов.

Романо утверждает, что Вашингтон уже прошел медицинское обследование в «Челси».

Дэйвид в текущем сезоне провел 16 матчей за первую команду «Сантуса», в которых забил 2 гола.

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Сантос Дэйвид Вашингтон Челси трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Sport.ua
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