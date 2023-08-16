Источник: Челси подписал 18-летнего Вашингтона за 20 млн евро из Сантоса
Бразильский форвард уже прошел медицинское обследование
Лондонский футбольный клуб «Челси» подписал 18-летнего бразильского форварда Дэйвида Вашингтона из «Сантоса».
Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, сумма трансфера составила 16 миллионов евро + 4 млн бонусов.
Романо утверждает, что Вашингтон уже прошел медицинское обследование в «Челси».
Дэйвид в текущем сезоне провел 16 матчей за первую команду «Сантуса», в которых забил 2 гола.
Deivid Washington has signed contract and completed medical as new Chelsea player. 🔵🇧🇷 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023
Official statement soon as deal finally signed with Santos for 2005 striker to join on €16m plus €4m deal.
Here we go, confirmed. pic.twitter.com/8jcxotxH8j
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