Неймар перешел в Аль-Хиляль, Кривцов сделал ассист, поражение в баскетболе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 15 августа.

1. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию

Бразильский форвард будет выступать за «Аль-Хиляль»

2A. Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг

В полуфинальном матче команда из Флориды забила 4 гола Филадельфии Юнион

2B. ВИДЕО. Идеальный пас. Кривцов сделал ассист за Интер Майами в полуфинале КЛ

Хосеф Мартинес поразил ворота «Филадельфии Юнион» уже на 3-й минуте игры

2C. ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг

Аргентинский форвард на 20-й минуте мощным ударом выстрелил низом

3. Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции

Наша команда со второго места группы С вышла в плей-офф

4A. Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти

«Панатинаикос» с Бернардом и Вербичем вышел в 4-й раунд квалификации

4B. Итоги Q3 Лиги чемпионов. Определены пары 4-го раунда квалификации ЛЧ

Греческий «Панатинаикос» выбил из борьбы французский «Марсель»

5A. Динамо может купить футболиста Гремио за €10 млн

Киевляне ведут переговоры по Бителло, но игрок не хочет переезжать в Украину

5B. ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»

Виктор Леоненко раскритиковал Цыганкова за призыв поддержать «Динамо» Киев

6A. Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие

Если «Динамо» не выйдет в групповой раунд ЛК, Мирча будет уволен

6B. Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче в Салониках: «Нас обзывали, на нас плевали»

Главный тренер «Динамо» просит у румын поддержки в ответном матче

7A. Фанаты требуют Лунина в основе Реала

Болельщики сделали свой выбор

7B. Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу

Сборная Испании в драматичной концовке вырвала победу над командой Швеции

8. Калинина упустила отличный шанс обыграть пятую ракетку мира в Цинциннати

Украинка вела 5:1 в третьем сете против Онс Жабер из Туниса, но проиграла на тай-брейке

9A. ОФИЦИАЛЬНО. Дьемерси Мбокани – новый форвард ереванского Ноа

Самый дорогой футболист в истории киевского «Динамо» будет играть в Армении

9B. Мбокани – все еще самая дорогая покупка Динамо. Ему 37, и он уехал в Ереван

Конголезец продолжает футбольную карьеру, несмотря на почтенный возраст

10. Неожиданный лидер, Ворскла на дне, сложная победа Шахтера

Самые интересные события третьего тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре