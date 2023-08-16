Неймар перешел в Аль-Хиляль, Кривцов сделал ассист, поражение в баскетболе
Главные новости за 15 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 15 августа.
1. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
Бразильский форвард будет выступать за «Аль-Хиляль»
2A. Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
В полуфинальном матче команда из Флориды забила 4 гола Филадельфии Юнион
2B. ВИДЕО. Идеальный пас. Кривцов сделал ассист за Интер Майами в полуфинале КЛ
Хосеф Мартинес поразил ворота «Филадельфии Юнион» уже на 3-й минуте игры
2C. ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
Аргентинский форвард на 20-й минуте мощным ударом выстрелил низом
3. Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
Наша команда со второго места группы С вышла в плей-офф
4A. Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти
«Панатинаикос» с Бернардом и Вербичем вышел в 4-й раунд квалификации
4B. Итоги Q3 Лиги чемпионов. Определены пары 4-го раунда квалификации ЛЧ
Греческий «Панатинаикос» выбил из борьбы французский «Марсель»
5A. Динамо может купить футболиста Гремио за €10 млн
Киевляне ведут переговоры по Бителло, но игрок не хочет переезжать в Украину
5B. ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
Виктор Леоненко раскритиковал Цыганкова за призыв поддержать «Динамо» Киев
6A. Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Если «Динамо» не выйдет в групповой раунд ЛК, Мирча будет уволен
6B. Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче в Салониках: «Нас обзывали, на нас плевали»
Главный тренер «Динамо» просит у румын поддержки в ответном матче
7A. Фанаты требуют Лунина в основе Реала
Болельщики сделали свой выбор
7B. Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Сборная Испании в драматичной концовке вырвала победу над командой Швеции
8. Калинина упустила отличный шанс обыграть пятую ракетку мира в Цинциннати
Украинка вела 5:1 в третьем сете против Онс Жабер из Туниса, но проиграла на тай-брейке
9A. ОФИЦИАЛЬНО. Дьемерси Мбокани – новый форвард ереванского Ноа
Самый дорогой футболист в истории киевского «Динамо» будет играть в Армении
9B. Мбокани – все еще самая дорогая покупка Динамо. Ему 37, и он уехал в Ереван
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10. Неожиданный лидер, Ворскла на дне, сложная победа Шахтера
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