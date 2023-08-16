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16 августа 2023, 08:00 | Обновлено 16 августа 2023, 08:15
286
0

Неймар перешел в Аль-Хиляль, Кривцов сделал ассист, поражение в баскетболе

Главные новости за 15 августа на Sport.ua

16 августа 2023, 08:00 | Обновлено 16 августа 2023, 08:15
286
0
Неймар перешел в Аль-Хиляль, Кривцов сделал ассист, поражение в баскетболе
ФК Аль-Хиляль. Неймар

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 15 августа.

1. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
Бразильский форвард будет выступать за «Аль-Хиляль»

2A. Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
В полуфинальном матче команда из Флориды забила 4 гола Филадельфии Юнион

2B. ВИДЕО. Идеальный пас. Кривцов сделал ассист за Интер Майами в полуфинале КЛ
Хосеф Мартинес поразил ворота «Филадельфии Юнион» уже на 3-й минуте игры

2C. ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
Аргентинский форвард на 20-й минуте мощным ударом выстрелил низом

3. Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
Наша команда со второго места группы С вышла в плей-офф

4A. Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти
«Панатинаикос» с Бернардом и Вербичем вышел в 4-й раунд квалификации

4B. Итоги Q3 Лиги чемпионов. Определены пары 4-го раунда квалификации ЛЧ
Греческий «Панатинаикос» выбил из борьбы французский «Марсель»

5A. Динамо может купить футболиста Гремио за €10 млн
Киевляне ведут переговоры по Бителло, но игрок не хочет переезжать в Украину

5B. ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
Виктор Леоненко раскритиковал Цыганкова за призыв поддержать «Динамо» Киев

6A. Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Если «Динамо» не выйдет в групповой раунд ЛК, Мирча будет уволен

6B. Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче в Салониках: «Нас обзывали, на нас плевали»
Главный тренер «Динамо» просит у румын поддержки в ответном матче

7A. Фанаты требуют Лунина в основе Реала
Болельщики сделали свой выбор

7B. Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Сборная Испании в драматичной концовке вырвала победу над командой Швеции

8. Калинина упустила отличный шанс обыграть пятую ракетку мира в Цинциннати
Украинка вела 5:1 в третьем сете против Онс Жабер из Туниса, но проиграла на тай-брейке

9A. ОФИЦИАЛЬНО. Дьемерси Мбокани – новый форвард ереванского Ноа
Самый дорогой футболист в истории киевского «Динамо» будет играть в Армении

9B. Мбокани – все еще самая дорогая покупка Динамо. Ему 37, и он уехал в Ереван
Конголезец продолжает футбольную карьеру, несмотря на почтенный возраст

10. Неожиданный лидер, Ворскла на дне, сложная победа Шахтера
Самые интересные события третьего тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

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Источник Sport.ua
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