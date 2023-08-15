ОФИЦИАЛЬНО. Дьемерси Мбокани – новый форвард ереванского Ноа

Ереванский «Ноа», выступающий в армянской Премьер-лиге, официально объявил о подписании экс-форварда киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани.

Известно, что 37-летний ветеран перебрался в Армению на правах свободного агента, в статусе которого пребывал с июля после ухода из бельгийского клуба «Васланд-Беверен».

Другие подробности сотрудничества Мбокани с «Ноа» в настоящий момент не раскрываются.

Напомним, что Дьемерси Мбокани является самым дорогим входящим трансфером в истории «Динамо». Киевский клуб летом 2013 года заплатил за конголезца «Андерлехту» 11 миллионов евро. Всего за «бело-синих» Мбокани провел 77 матчей, в которых отличился 31 голом и 14 ассистами.