ОФИЦИАЛЬНО. Дьемерси Мбокани – новый форвард ереванского Ноа
Самый дорогой футболист в истории киевского «Динамо» будет играть в Армении
Ереванский «Ноа», выступающий в армянской Премьер-лиге, официально объявил о подписании экс-форварда киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани.
Известно, что 37-летний ветеран перебрался в Армению на правах свободного агента, в статусе которого пребывал с июля после ухода из бельгийского клуба «Васланд-Беверен».
Другие подробности сотрудничества Мбокани с «Ноа» в настоящий момент не раскрываются.
Напомним, что Дьемерси Мбокани является самым дорогим входящим трансфером в истории «Динамо». Киевский клуб летом 2013 года заплатил за конголезца «Андерлехту» 11 миллионов евро. Всего за «бело-синих» Мбокани провел 77 матчей, в которых отличился 31 голом и 14 ассистами.
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