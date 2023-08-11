Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении

37-летний конголезский форвард Дьемерси Мбокани продолжит карьеру в чемпионате Армении.

Сообщается, что африканец подпишет контракт с ереванским клубом «Ноа», который по итогам минувшего сезона финишировал восьмым в армянской Премьер-лиге.

🇦🇲

Un grand attaquant se dirige vers l'Arménie !



L'attaquant Dieumerci Mbokani 🇨🇩 va continuer sa carrière au FC Noah 🇦🇲 !



Il est passé par des clubs comme Anderlecht 🇧🇪, Monaco 🇨🇵, Wolfsburg 🇩🇪, le Dynamo Kiev 🇺🇦, Norwich 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿... pic.twitter.com/B8vm3ck2VT — Arménie Football (@ArmenieFootball) August 11, 2023

В «Ноа» Мбокани перейдет на правах свободного агента, статус которого получил 1 июля, после ухода из бельгийского клуба «Васланд-Беверен».

В рядах «Васланд-Беверен» Мбокани в сезоне-2022/23 играл во втором по силе дивизионе бельгийского чемпионата, и отличился 16 голами и 8 ассистами в 24 поединках.

Напомним, Дьемерси Мбокани является самым дорогим футболистом в истории киевского «Динамо», на контракте в котором африканец был с 2013 по 2018 годы. Летом 2013-го «бело-синие» заплатили за Мбокани «Андерлехту» 11 миллионов евро.