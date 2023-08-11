Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Другие новости
11 августа 2023, 22:04 | Обновлено 11 августа 2023, 22:07
5022
3

Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении

Дьемерси Мбокани переберется в ереванский «Ноа»

11 августа 2023, 22:04 | Обновлено 11 августа 2023, 22:07
5022
3
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
instagram.com/dmbokani. Дьемерси Мбокани

37-летний конголезский форвард Дьемерси Мбокани продолжит карьеру в чемпионате Армении.

Сообщается, что африканец подпишет контракт с ереванским клубом «Ноа», который по итогам минувшего сезона финишировал восьмым в армянской Премьер-лиге.

В «Ноа» Мбокани перейдет на правах свободного агента, статус которого получил 1 июля, после ухода из бельгийского клуба «Васланд-Беверен».

В рядах «Васланд-Беверен» Мбокани в сезоне-2022/23 играл во втором по силе дивизионе бельгийского чемпионата, и отличился 16 голами и 8 ассистами в 24 поединках.

Напомним, Дьемерси Мбокани является самым дорогим футболистом в истории киевского «Динамо», на контракте в котором африканец был с 2013 по 2018 годы. Летом 2013-го «бело-синие» заплатили за Мбокани «Андерлехту» 11 миллионов евро.

По теме:
ЮКСА усилился двумя украинцами, на очереди – три бразильца
Ждут ответа. Николо Дзаньоло может перейти в Астон Виллу
Гарри Кейн прилетел в Германию
Дьемерси Мбокани Ноа Армения трансферы Васланд-Беверен Динамо Киев чемпионат Армении по футболу выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Огромная сумма. Стала известна клаусула в контракте Трубина
Футбол | 10 августа 2023, 23:45 8
Огромная сумма. Стала известна клаусула в контракте Трубина
Огромная сумма. Стала известна клаусула в контракте Трубина

Украинский голкипер сегодня перешел в «Бенфику»

И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
Футбол | 11 августа 2023, 09:20 43
И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику

Валерий Василенко – о непростом выборе Анатолия Трубина

Процесс пошел. Реал нашел в Севилье замену Куртуа
Футбол | 11.08.2023, 18:34
Процесс пошел. Реал нашел в Севилье замену Куртуа
Процесс пошел. Реал нашел в Севилье замену Куртуа
В шаге от дебюта. В Жироне на Довбика рассчитывают уже завтра, 12 августа
Футбол | 11.08.2023, 15:39
В шаге от дебюта. В Жироне на Довбика рассчитывают уже завтра, 12 августа
В шаге от дебюта. В Жироне на Довбика рассчитывают уже завтра, 12 августа
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 11.08.2023, 14:14
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PUMA
Сколько же ему лет ?
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
10.08.2023, 18:13 19
Другие виды
Когда нужен VAR. Динамо с минимальным счетом проиграло Арису
Когда нужен VAR. Динамо с минимальным счетом проиграло Арису
10.08.2023, 23:14 145
Футбол
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
11.08.2023, 11:40 56
Футбол
Ястремская пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Польше
Ястремская пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Польше
10.08.2023, 15:22 7
Теннис
Гюндоган может покинуть Барселону в конце недели
Гюндоган может покинуть Барселону в конце недели
09.08.2023, 17:33 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1
09.08.2023, 18:20 22
Футбол
КМ по шахматам. Пономарев выбыл, Иванчука и сестер Музычук ждет тай-брейк
КМ по шахматам. Пономарев выбыл, Иванчука и сестер Музычук ждет тай-брейк
11.08.2023, 06:50 1
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Сауль Альварес проведет исторический бой с Джермеллом Чарло
ОФИЦИАЛЬНО. Сауль Альварес проведет исторический бой с Джермеллом Чарло
10.08.2023, 10:45 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем