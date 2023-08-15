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  4. ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
Украина. Премьер лига
15 августа 2023, 16:34 | Обновлено 15 августа 2023, 16:36
1896
10

ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»

Виктор Леоненко раскритиковал Цыганкова за призыв поддержать «Динамо Киев»

15 августа 2023, 16:34 | Обновлено 15 августа 2023, 16:36
1896
10
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
Obozrevatel. Виктор Леоненко

Сегодня пресс-служба киевского «Динамо» выложила видео, на котором бывший игрок клуба, а ныне звезда «Жироны» Виктор Цыганков призывает болельщиков объединиться и поддержать клуб в важном поединке квалификации Лиги Конференций против «Ариса».

Еще один бывший игрок «Динамо Киев» Виктор Леоненко не оставил это высказывание без своего внимания. В своем телеграмм-канале он сказал:

«Мне так нравится, когда футболисты, ушедшие из «Динамо», или уехавшие за границу, пишут «поддержите Динамо», ну просто молодцы. Витя, а чего же ты уехал, а не помогаешь «Динамо», патриот ты наш?»

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Источник Леоненко PROSPORT
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Комментарии 10
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FunnyCat_____
окончательно кукушкой поехал 
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+6
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BaZia
Лєон ти шо в сосну в"єб*вся? Циганков прогресує і знаходиться там де має бути! Кому він що винен? А ти підстилка ахметівська краще б писка свого стулив, алкашня маразматична! Циганков допомагає країні своїми здобутками, донатами, підтримує клуб навіть після того як пішов з нього, а ти пішов з ДК і х*уями його обкладаєш.. ще й сраку лижеш Рінату за гроші.. критикант знайшовся.. Тьфу позорисько блювотне!!!
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+4
Владимир одесский
Блять ну скільки в людині може бути яду і заздрості? Я не пам‘ятаю жодного футболіста на кого б любитель котів не вилив відро гівна! У свій час був не поганим футболістом, але мабуть сталася якась психологічна травма і тепер обсирає всіх навколо! Не має спокою ні тренерам ні гравцям. Чомусь після закінчення кар‘єри футболіста не став ні тренером ні агентом футбольним, а став блять охуєнним експертом. Так воно зрозуміло, язиком пиздіти не мішки тягати. Когось обсирати легше ніж самому щось робити!
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+1
Alex T
Ой да ладно, а как вы хотите что б старый никому не нужный алкаш напомнил о себе еще?)
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+1
PUMA
Это называется.Про меня все забыли,надо как то о себе напомнить 
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+1
Fitness.sports
😂😂🤔 no comments 
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0
APL
Мда, це вже не лікується
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0
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