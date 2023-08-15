ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»

Сегодня пресс-служба киевского «Динамо» выложила видео, на котором бывший игрок клуба, а ныне звезда «Жироны» Виктор Цыганков призывает болельщиков объединиться и поддержать клуб в важном поединке квалификации Лиги Конференций против «Ариса».

Еще один бывший игрок «Динамо Киев» Виктор Леоненко не оставил это высказывание без своего внимания. В своем телеграмм-канале он сказал: