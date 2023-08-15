ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
Виктор Леоненко раскритиковал Цыганкова за призыв поддержать «Динамо Киев»
Сегодня пресс-служба киевского «Динамо» выложила видео, на котором бывший игрок клуба, а ныне звезда «Жироны» Виктор Цыганков призывает болельщиков объединиться и поддержать клуб в важном поединке квалификации Лиги Конференций против «Ариса».
Еще один бывший игрок «Динамо Киев» Виктор Леоненко не оставил это высказывание без своего внимания. В своем телеграмм-канале он сказал:
«Мне так нравится, когда футболисты, ушедшие из «Динамо», или уехавшие за границу, пишут «поддержите Динамо», ну просто молодцы. Витя, а чего же ты уехал, а не помогаешь «Динамо», патриот ты наш?»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка – о решении сняться с турнира в Цинциннати
Команда Патрика ван Леувена снова едва не стала жертвой медленного футбола после перерыва