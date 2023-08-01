Виктор ЛЕОНЕНКО: «Чигринский точно не испортит каши в Шахтере»

Экс-форвард «Динамо» Киев Виктор Леоненко поделился своим мнением по поводу возможного возвращения Дмитрия Чигринского в «Шахтер»:

— Усилит ли Чигринский нынешний «Шахтер»?

— Сложно ответить. Для Чигринского этот переход плюс, а для команды — вопрос. Хорошо, что «Шахтер» вернул Дмитрия и таким образом показал, что не забывает своих. Ракицкий, например, очень хорошо выглядит, хотя от него мало чего ожидали. Чигринский точно не помешает нашему чемпионату, тем более он хороший парень.

— Чигринский в 36 лет будет тянуть уровень «Шахтера» или он больше рассматривается в качестве резервиста?

— Может, ван Леувен импровизирует. Он же из ненужных футболистов сделал команду в «Заре», почему ему не повторить это в «Шахтере». Сейчас в Украине такой уровень футбола, что и до 40 лет можно играть, так что я не удивлюсь, если Чигринский будет играть в основе. Каши он точно не испортит. Смотрю, уже пора мне и Бессонову возвращаться.

— Чигринский сильнее или слабее Матвиенко, Бондаря, Ракицкого?

— Чигринский точно сильнее Бондаря. У Бондаря только возраст моложе, а привозит он очень часто. Скорее всего, Дмитрия и взяли на его место. Я не удивлюсь, если Чигринский вытеснит из основы Бондаря и тот после восстановления вообще не будет попадать в состав. Вверху Чигринский играет лучше, чем Бондарь, опыта у него тоже больше, а скорость в защите не особо нужна, главное — читать игру.

Что касается Ракицкого и Матвиенко, то надо посмотреть первые матчи Дмитрия после возвращения, чтобы высказывать мнение.

— По информации ТаТоТаке, приглашение Чигринского — это идея Срны. Не будет ли такого, что Дмитрия подпишут без ведома ван Леувена и это скажется на отношении к нему тренера?

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать характер ван Леувена. Мое мнение — что «Шахтеру» Чигринский точно не помешает, а то мне кажется, что у нас центральные защитники закончились.

— Если не «Шахтер», то какой клуб и чемпионат подойдет Чигринскому?

— В любом не топовом чемпионате он может играть — те же Кипр, ОАЭ, Индия, Греция. В Саудовскую Аравию только вряд ли позовут, туда сейчас за 50−100 миллионов футболистов приглашают, но я думаю, что это мыльный пузырь и скоро он лопнет, как было с Китаем.