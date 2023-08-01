Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Чигринский точно не испортит каши в Шахтере»
Украина. Премьер лига
01 августа 2023, 16:30 |
362
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Чигринский точно не испортит каши в Шахтере»

Экс-форвард «Динамо» Киев – о возможном возвращении защитник в УПЛ

01 августа 2023, 16:30 |
362
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Чигринский точно не испортит каши в Шахтере»
Instagram. Виктор Леоненко

Экс-форвард «Динамо» Киев Виктор Леоненко поделился своим мнением по поводу возможного возвращения Дмитрия Чигринского в «Шахтер»:

— Усилит ли Чигринский нынешний «Шахтер»?
— Сложно ответить. Для Чигринского этот переход плюс, а для команды — вопрос. Хорошо, что «Шахтер» вернул Дмитрия и таким образом показал, что не забывает своих. Ракицкий, например, очень хорошо выглядит, хотя от него мало чего ожидали. Чигринский точно не помешает нашему чемпионату, тем более он хороший парень.

— Чигринский в 36 лет будет тянуть уровень «Шахтера» или он больше рассматривается в качестве резервиста?
— Может, ван Леувен импровизирует. Он же из ненужных футболистов сделал команду в «Заре», почему ему не повторить это в «Шахтере». Сейчас в Украине такой уровень футбола, что и до 40 лет можно играть, так что я не удивлюсь, если Чигринский будет играть в основе. Каши он точно не испортит. Смотрю, уже пора мне и Бессонову возвращаться.

— Чигринский сильнее или слабее Матвиенко, Бондаря, Ракицкого?
— Чигринский точно сильнее Бондаря. У Бондаря только возраст моложе, а привозит он очень часто. Скорее всего, Дмитрия и взяли на его место. Я не удивлюсь, если Чигринский вытеснит из основы Бондаря и тот после восстановления вообще не будет попадать в состав. Вверху Чигринский играет лучше, чем Бондарь, опыта у него тоже больше, а скорость в защите не особо нужна, главное — читать игру.

Что касается Ракицкого и Матвиенко, то надо посмотреть первые матчи Дмитрия после возвращения, чтобы высказывать мнение.

— По информации ТаТоТаке, приглашение Чигринского — это идея Срны. Не будет ли такого, что Дмитрия подпишут без ведома ван Леувена и это скажется на отношении к нему тренера?
— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать характер ван Леувена. Мое мнение — что «Шахтеру» Чигринский точно не помешает, а то мне кажется, что у нас центральные защитники закончились.

— Если не «Шахтер», то какой клуб и чемпионат подойдет Чигринскому?
— В любом не топовом чемпионате он может играть — те же Кипр, ОАЭ, Индия, Греция. В Саудовскую Аравию только вряд ли позовут, туда сейчас за 50−100 миллионов футболистов приглашают, но я думаю, что это мыльный пузырь и скоро он лопнет, как было с Китаем.

По теме:
Йожеф САБО: «Чигринский был хорошим футболистом, но ему уже 36 лет»
Источник: Интер не даст за Трубина больше 12 млн, Шахтеру нужно решать
ЭГИНАЛДО: «Не боялся ехать в Украину. Уверен, все будет хорошо»
Дмитрий Чигринский Шахтер Донецк Виктор Леоненко
Источник FanDay
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аномальный трансфер Эланги. Почему МЮ не зарабатывает на продаже игроков
Футбол | 31 июля 2023, 18:00 1
Аномальный трансфер Эланги. Почему МЮ не зарабатывает на продаже игроков
Аномальный трансфер Эланги. Почему МЮ не зарабатывает на продаже игроков

От ухода 21-летнего шведа с камерунскими корнями «красные дьяволы» выручили 15 млн фунтов

Спасла 3 матчбола! Костюк в суперматче обыграла чемпионку USO в Вашингтоне
Теннис | 31 июля 2023, 23:23 28
Спасла 3 матчбола! Костюк в суперматче обыграла чемпионку USO в Вашингтоне
Спасла 3 матчбола! Костюк в суперматче обыграла чемпионку USO в Вашингтоне

Марта в трех сетах выиграла у Бьянки Андрееску

МЮ покупает форварда Аталанты за 75 миллионов евро
Футбол | 01.08.2023, 14:49
МЮ покупает форварда Аталанты за 75 миллионов евро
МЮ покупает форварда Аталанты за 75 миллионов евро
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
Футбол | 01.08.2023, 11:45
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 августа
Футбол | 01.08.2023, 11:13
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 августа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
01.08.2023, 11:42 1
Бокс
Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола
Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола
31.07.2023, 11:53 3
Футбол
Журналист рассказал, почему Гармаш отсутствует в заявке Динамо на сезон
Журналист рассказал, почему Гармаш отсутствует в заявке Динамо на сезон
31.07.2023, 14:12 5
Футбол
Дарья БОНДАРЬ: «Вся эта желчь вернется вдвойне»
Дарья БОНДАРЬ: «Вся эта желчь вернется вдвойне»
31.07.2023, 11:56 24
Футбол
Долгожданный трофей Марченко, Стародубцева покоряет США, (не)удача Сачко
Долгожданный трофей Марченко, Стародубцева покоряет США, (не)удача Сачко
31.07.2023, 06:10 4
Теннис
Мужская сборная Украины заняла 3 место в Кубке претендентов ФИВБ
Мужская сборная Украины заняла 3 место в Кубке претендентов ФИВБ
30.07.2023, 17:25 5
Волейбол
Рейтинг WTA. Стародубцева близка к топ-200, Байндл солидно просела
Рейтинг WTA. Стародубцева близка к топ-200, Байндл солидно просела
31.07.2023, 12:59 34
Теннис
Шахтер вернет Лигу чемпионов в Гамбург. Там ее не было уже 17 лет
Шахтер вернет Лигу чемпионов в Гамбург. Там ее не было уже 17 лет
31.07.2023, 21:46 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем