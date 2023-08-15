Фанаты требуют Лунина в основе Реала
Болельщики сделали свой выбор
Мадридский «Реал» официально объявил о подписании 28-летнего испанского вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги. На такой шаг «сливочных» заставила пойти травма основного голкипера Тибо Куртуа.
В первом матче сезона против «Атлетика» ворота «Реала» защищал украинец Андрей Лунин. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.
Многие фанаты мадридского клуба выступают за то, чтобы первым номером в сезоне был именно украинский голкипер. После удачных действий в первой игре и феноменальных сейвов на тренировке [видео Лунина на тренировке] , они требуют в основе Лунина.
Мы собрали, что пишут фанаты на официальном твиттере мадридского Реала об Андрее Лунине:
Alonso: «Мы должны доверить ему пост номер 1».
Luis Antonio Cantú Cantú: «Это сезон Лунина Он ждал этой возможности годами и я надеюсь и воспользуюсь ей Я доверяю ему».
Joaquín_RM: «Полное доверие Лунину».
NicoLakes: «Это сезон Лунина. Он ждал этой возможности годами и я надеюсь воспользуется. Я доверяю ему».
Madridista Racional (Official count): «Вперед Лунин. Твой контракт не просто так. Работай и мы в тебя верим».
Granboyo: «Он должен быть нашим вратарем. Мы должны вселить в него уверенность».
DelRealMadrid: «Лунин с нами уже давно и заслужил свое место».
Yayasan Arokat Lalampan: «Очень хороший вратарь».
Elena Sanchezz: «Мой выбор - Лунин».
Juan J. Panesso: «Лунин просто лучше, чем Кепа».
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