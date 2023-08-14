ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал конкурента Лунину
Кепа Аррисабалага присоединился к королевскому клубу
Мадридский «Реал» официально объявил о подписании 28-летнего испанского вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги. Игрок присоединится к клубу на правах годичной аренды без права выкупа.
На такой шаг «сливочных» заставила пойти травма основного голкипера Тибо Куртуа. Напомним, во время тренировки бельгиец разорвал крестообразные связи и выбыл к концу сезона. В первом матче сезона против «Атлетика» ворота «Реала» защищал украинец Андрей Лунин. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.
В прошлом сезоне Кепа отыграл 39 матчей во всех турнирах и пропустил в них 45 мячей. В 12 играх испанец оставил свои ворота на замке.
Интересно, что у Аррисабалаги больше матчей во втором испанском дивизионе (59), чем в первом (53).
👋 @kepa_46 👋#WelcomeKepa pic.twitter.com/z9kvorhkT7— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 14, 2023
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