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Испания
14 августа 2023, 12:18 | Обновлено 14 августа 2023, 12:36
5170
12

ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал конкурента Лунину

Кепа Аррисабалага присоединился к королевскому клубу

14 августа 2023, 12:18 | Обновлено 14 августа 2023, 12:36
5170
12
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал конкурента Лунину
Getty Images. Кепа

Мадридский «Реал» официально объявил о подписании 28-летнего испанского вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги. Игрок присоединится к клубу на правах годичной аренды без права выкупа.

На такой шаг «сливочных» заставила пойти травма основного голкипера Тибо Куртуа. Напомним, во время тренировки бельгиец разорвал крестообразные связи и выбыл к концу сезона. В первом матче сезона против «Атлетика» ворота «Реала» защищал украинец Андрей Лунин. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

В прошлом сезоне Кепа отыграл 39 матчей во всех турнирах и пропустил в них 45 мячей. В 12 играх испанец оставил свои ворота на замке.

Интересно, что у Аррисабалаги больше матчей во втором испанском дивизионе (59), чем в первом (53).

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Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Челси аренда игрока трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Тибо Куртуа Андрей Лунин
Источник ФК Реал Мадрид
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Комментарии 12
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Serhii P.
Кепу виперли з команди - середняка англійської Прем'єр Ліги, про що ми взагалі говоримо? Його рівень не вразив босів "Челсі", з чого ви вирішили, що він одразу стане основним в "Реалі"? Я не вважаю, що він сильніший Луніна.
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+7
Alex T
Та ладно хорош ныть, если уровень его позволит то будет основным если нет, то о чем речь вообще?
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+5
Andrew
Не конкурента, а підписав голкіпера, що буде основним.
Шо ще треба, щоб Лунін зрозумів, як до нього ставляться
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+4
Показать Скрыть 4 ответа
Vitason
Луніну тепер потрібно доказувати,Кепу потрібно садити на лавку,якщо він цього не зможе ,тоді які ще розмови про Луніна в Реалі,це шанс довжиною у півроку,так що дерзай Андрюха,кращого моменту в твоїй кар'єрі не буде ти повинен це розуміти!!!
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+2
pytlak1990
Лунін в Реалі! Я б хотів бути резервістом Луніна, тобто третім воротарем!)
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+2
Cruyff
Все ж Ларісабродяга, підстрахувались
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0
naverland
Как и говорил раньше, Макс для Лунина это первые 2 игры.
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0
anacreon
Це дуже фігово. Найгірший з варіантів.  Краще би 32-річного пенсіонера підписали.  Там легше конкурувати. А не цього молодого Кепу.Хоч хто краще за Куртуа, звичайно. Бо там взагалі без шансів було якось пробитися. Але Анчелотті зараз цього досвідченого Кепу  почне ставити. Надія на те, що Кепа у Челсі постійно мав якісь проблемі і його тренери саджали на лавку і ставили конкурента. Може і тут так буде. Якщо буде пропускати легкі м'ячі і по 3 голи за матч, то може Анчелотті почне міняти і Луніна теж ставити.
Не міг Куртуа у вересні травмуватися? Так невчасно під час вікна. Що ж ти так, носатий? Підвів нас всіх
А Челсі що тепер будуть робити?
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0
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