Мбокани – все еще самая дорогая покупка Динамо. Ему 37, и он уехал в Ереван

Десять лет назад, летом 2013-го, руководство киевского «Динамо» осуществило самый дорогостоящий входящий трансфер в истории клуба, приобретя за 11 миллионов евро у «Андерлехта» конголезского форварда Дьемерси Мбокани. Президент «бело-синих» Игорь Суркис старался сделать все, чтобы ублажить тогдашнего главного тренера команды и легенду «Динамо» Олега Блохина, в дебютном сезоне которого (УПЛ-2012/13) киевляне финишировали на третьем месте в чемпионате.

Покупка забивного и породистого форварда, которым на тот момент, безусловно, являлся Мбокани (за «Андерлехт» африканец забил 48 мячей и отдал 16 результативных передач в 79 поединках), казалось бы, поможет «Динамо» вернуться в число фаворитов отечественного чемпионата, однако дело пошло вовсе не так, как предполагали Суркис и Блохин… «Динамо», несмотря на 13 голов и 10 ассистов Мбокани в 25 матчах чемпионата, финишировало на унизительном для себя четвертом месте, а Блохину не удалось доработать на своей должности даже до конца чемпионата.

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Пришедшему на место Блохина Сергею Реброву Мбокани практически сразу же не приглянулся. У наставника и футболиста случился конфликт, в результате чего африканец практически весь сезон пробыл вне игры, а летом 2015-го был отправлен в аренду в «Норвич». За «канареек» Дьемерси провел в АПЛ 29 матчей, в которых отличился 7 забитыми мячами и 1 результативной передачей, однако это не уберегло «Норвич» от вылета в Чемпионшип, а Мбокани – от необходимости возвращаться в «Динамо».

Что правда, на сезон-2016/17 конголезец вновь был отдан киевлянами в аренду в Англию – на этот раз в «Халл», где Мбокани провел уже значительно меньше поединков в рамках АПЛ (12), а результативных действий в его активе было и вовсе ничтожно мало (лишь 2 ассиста). Примечательно, что «тигры», как и «Норвич» годом ранее, также не смогли сберечь прописку в элитарном дивизионе, понизившись в классе и не оставив надежд Мбокани на то, что его контракт у «Динамо» будет выкуплен.

Летом 2017 года Сергей Ребров в связи с истечением срока контракта и нежеланием подписывать новую сделку покинул «Динамо», что дало шанс для Мбокани вернуться и снова попытаться быть полезным для «бело-синих».

«Сейчас мне комфортнее играть за «Динамо» с новым тренером (Александром Хацкевичем – прим. автора). Для меня это один из лучших клубов Европы. У меня хорошие отношения с футболистами. Совсем не пугает перспектива играть в чемпионате Украины. У меня хорошие отношения и с болельщиками. Думаю, они ждут возвращения Мбокани. Сергей Ребров? Когда на прямую подходил к тренеру – он говорил одно, а потом, за спинами, – другое. Для меня это непонятно. Поэтому я попросил президента о трансфере. Между нами нет конфликта, просто Ребров сделал свой выбор. У меня контракт с «Динамо». Я знал, что однажды Ребров уйдет. Это произошло, и я вернулся», – рассказывал Мбокани летом 2017-го.

Ребров спустя четыре года в одном из интервью также решил прояснить ситуацию вокруг Мбокани, недвусмысленно дав понять, что африканец, по его мнению, был плохо готов к тому, чтобы играть в основном составе, из-за чего начал обижаться и его карьера в «Динамо» стала далее невозможной.

«Когда иностранцы приезжают в «Динамо», они думают, что им уготовано место в стартовом составе и за него не нужно бороться. Когда Мбокани в него не попадал, конечно, у него были обиды. Я всегда говорил, что если футболист чего-то не понимает, я могу сесть с ним один на один и все объяснить. В футболе важно не просто сказать, почему мне не нравится тот или иной игрок. Важно показать ему статистику и объяснить, почему он не играет. В футболе много компонентов. Один из них – физическая готовность в каждом матче. Не достаточно просто показать какой-то уровень в одном матче, а во втором и третьем отдыхать», – пояснял Ребров.

Как бы там ни было, но без Реброва Мбокани в «Динамо» неплохо стартовал, однако затем вокруг него вновь началось что-то непонятное. В первой половине сезона-2017/18 Дьемерси отличился 8 забитыми мячами и 1 ассистом в 15 поединках УПЛ, а затем – фактически исчез. Поговаривали про новый конфликт африканца с главным тренером – теперь уже Хацкевичем, но белорусский специалист, по крайней мере, официально все опровергал, и ссылался на проблемы со здоровьем, которые преследуют конголезца.

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Неудивительно, что еще за пару месяцев до окончания сезона-2017/18 в прессе весьма категорично писали, что «Динамо» не будет даже пытаться договариваться с Мбокани о пролонгации сотрудничества. В итоге Дьемерси покинул клуб свободным агентом, и подался в «Антверпен».

Вновь оказавшись в Бельгии, Мбокани словно заново родился на свет. В первом своем сезоне африканец отличился 13 голами и 9 ассистами в 32 поединках, а в чемпионате-2019/20 и вовсе стал лучшим голеадором наряду с Джонатаном Дэвидом из «Гента», отличившись в воротах соперников 18 раз.

В этот же период Мбокани, не пожелав прощать ничего своему прежнему клубу, подал иск в ФИФА на «Динамо», и вскоре добился взыскания с киевского клуба в свою пользу 78,8 тысяч евро, которые причитались ему как долги по заработной плате.

Также стоит отметить, что в конце 2019 года Мбокани мог перебраться в Узбекистан, ведь тамошний «Пахтакор», который тогда тесно связывали с российским олигархом Алишером Усмановым, был готов платить африканцу существенно больше, чем «Антверпен». Но в тот момент деньги не стали ключевым аргументом для форварда в вопросе смены клуба, и он предпочел остаться в Бельгии.

Но летом 2021-го Мбокани все-таки покинул «Антверпен». Он забил 14 мячей и отдал 4 результативные передачи в 32 поединках сезона бельгийской Лиги Жюпиле-2020/21, а затем, не получив достойного предложения о пролонгации сотрудничества, подался в азиатский «Аль-Кувейт», с которым оформил контракт на два года. Ожидалось, что этот вояж станет для 35-летнего на тот момент экс-форварда «Динамо» последним в профессиональной карьере, но уже через год Дьемерси в одностороннем порядке расторг контракт с «Аль-Кувейтом» и выразил желание вернуться в Европу. Причиной для отъезда из Кувейта стали финансовые разногласия с руководством клуба – в частности, Мбокани апеллировал к тому, что ему не выплатили всех причитавшихся денег, и этого оказалось достаточно, чтобы добиться досрочного завершения сотрудничества.

В сентябре 2022 года Мбокани опять вернулся в Бельгию. Что правда, на этот раз лишь во второй по силе дивизион тамошнего профессионального футбола, поиграть в котором ветерана зазвал «Васланд-Беверен». Стороны договорились, что однолетнее сотрудничество может быть автоматически пролонгировано при условии повышения новой команды Дьемерси в классе по итогам сезона-2022/23. Но «Васланд-Беверену» не хватило всего двух очков, чтобы обойти «Моленбек», который в итоге и решил задачу по выходу в элитарный дивизион.

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Когда летом нынешнего года Мбокани опять оказался в статусе свободного агента, мало кто сомневался, что это побудит Дьемерси объявить о завершении карьеры. Однако экс-форвард «Динамо» решил в очередной раз всех удивить – он согласился перебраться в армянскую Премьер-лигу, где получил предложение о сотрудничестве от футбольного клуба из Еревана под названием «Ноа». В итоге сделка была оформлена, и Мбокани, которому в ноябре исполнится уже 38 лет, рассказывает об амбициях помочь своему новому клубу достичь ключевой задачи – выиграть чемпионство.

«Ноа» – это очень молодой по футбольным меркам Европы клуб. Он был основан в 2017 году, причем изначально носил название «Арцах» (очевидно, в честь исторической области в Закавказье, являвшейся провинцией Великой Армении и ныне практически соответствующей территории современного Нагорного Карабаха). Уже в 2018 году эта команда завоевала право играть в армянской Премьер-лиге, а летом 2019-го клуб был выкуплен холдингом «Ноа» и сменил название.

За «Ноа» стоит весьма амбициозная фигура – Роман Геворкян. Этот бизнесмен несколько лет назад развил достаточно активную деятельность на европейском континенте, став собственником целого ряда футбольных клубов из разных стран – «Сиены» (Италия), «Юрдингена» (Германия), «Ноа Юрмалы» (Латвия). В настоящий момент, насколько это удалось узнать из открытых источников, Геворкян уже не имеет отношения ни к «Сиене», ни к «Юрдингену», ни к клубу из Юрмалы, который и вовсе в 2021 году прекратил существование.

Впрочем, с армянским «Ноа» у Геворкяна большие амбиции – он хочет, чтобы клуб стал чемпионом страны и завоевал путевку в Лигу чемпионов. До настоящего момента высшей точкой в истории ереванцев является второе место в армянской Премьер-лиги в сезоне-2020/21, после чего «Ноа» в первом же раунде квалификации Лиги конференций-2022/23 по сумме двух матчей уступил финскому клубу КуПС (1:0, 0:5), который во втором раунде стал соперником полтавской «Ворсклы», и также оставил украинцев за бортом соревновательного процесса (2:2, 3:2).

В минувшем сезоне «Ноа» провалился в домашнем чемпионате, финишировав лишь на восьмом месте. Неудивительно, что нынешним летом в клубе произошла масштабная кадровая революция, вследствие которой ереванцы подписали контракты с 20 новыми игроками, попрощавшись не менее чем с десятком прежних своих исполнителей.

По имеющейся у автора информации, Мбокани был приглашен в «Ноа» на весьма и весьма «жирный» контракт. Конголезец является безоговорочно самым высокооплачиваемым футболистом «Ноа» и, не исключено, всей армянской Премьер-лиги. Его оклад равен 30 тысячам долларов в месяц, что выглядит абсолютным космосом на фоне среднего оклада в чемпионате Армении, который составляет 3-4 тысячи долларов в месяц.

Уже сейчас ситуация выглядит таким образом, что в «Ноа» решили рискнуть и максимально вложиться в свой футбольный проект, однако отбить инвестиции ереванцам удастся (и то не факт, что на 100%) только при условии попадания в Лигу чемпионов-2024/25, и успешного выступления там (хотя бы проход двух-трех раундов квалификации). С учетом того, что в текущем сезоне чемпион Армении «Урарту» вылетел в первом же квалификационном раунде от боснийского «Зриньски», Мбокани и «Ноа» предстоит как следует поработать, чтобы воплотить в жизнь мечты инвесторов.