Калинина упустила отличный шанс обыграть пятую ракетку мира в Цинциннати
Украинка вела 5:1 в третьем сете против Онс Жабер из Туниса, но проиграла на тай-брейке
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) не смогла пробиться в 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Цинциннати.
Во втором раунде основы украинка обидно проиграла Онс Жабер из Туниса (№5 WTA).
Цинциннати. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 7:6(2), 6:7(2)
Во второй партии Жабер подавала на матч, а в третьем сете украинка вела со счетом 5:1, но дожать финалистку двух последних розыгрышей Уимблдонского турнира не удалось. Судьба этого интригующего поединка решилась на тай-брейке решающей партии, где успешнее сыграла представительница Туниса.
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла. Для Калининой это был девятый матч против теннисистки из первой десятки и седьмое поражение.
Жабер в следующем раунде сразится против Виктории Азаренко или победительницы матча Дженнифер Брэди – Донна Векич.
Ранее турнир покинула Марта Костюк, а Элина Свитолина не смогла сыграть в первом круге из-за травмы.
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