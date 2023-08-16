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WTA
16 августа 2023, 01:04 | Обновлено 16 августа 2023, 01:13
776
22

Калинина упустила отличный шанс обыграть пятую ракетку мира в Цинциннати

Украинка вела 5:1 в третьем сете против Онс Жабер из Туниса, но проиграла на тай-брейке

16 августа 2023, 01:04 | Обновлено 16 августа 2023, 01:13
776
22
Калинина упустила отличный шанс обыграть пятую ракетку мира в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) не смогла пробиться в 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Во втором раунде основы украинка обидно проиграла Онс Жабер из Туниса (№5 WTA).

Цинциннати. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 7:6(2), 6:7(2)

Во второй партии Жабер подавала на матч, а в третьем сете украинка вела со счетом 5:1, но дожать финалистку двух последних розыгрышей Уимблдонского турнира не удалось. Судьба этого интригующего поединка решилась на тай-брейке решающей партии, где успешнее сыграла представительница Туниса.

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла. Для Калининой это был девятый матч против теннисистки из первой десятки и седьмое поражение.

Жабер в следующем раунде сразится против Виктории Азаренко или победительницы матча Дженнифер Брэди – Донна Векич.

Ранее турнир покинула Марта Костюк, а Элина Свитолина не смогла сыграть в первом круге из-за травмы.

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WTA Цинциннати Ангелина Калинина Онс Жабер
Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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Fdail
Не знаю, чи правильно я це зрозумів, але є в Гелі момент, коли вона громить по рахунку й відчуває , що вхопила Бога за бороду, то взяти й попливсти . В Римі так було з Хаддад Маєю в першому сеті , так було з Кудерметовою в другому сеті ,так було з Андрєєску на Вімі й так вийшло сьогодні. Й якщо на грунті виходило вигравати,  то на траві та харді щось робити без подачі, а точніше всупереч їй у Гелі вже не виходить. Приймає Геля місцями пристойно, а десь дуже добре,  а з подачею треба працювати , працювати й працювати. Ніхто від Ангеліна не очікує подаванства рівня Рибакіної, Гелі достатньо хоча б не робити подвійні майже в кожному геймі. 
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+3
Santk86
13 двойных ошибок, но как с такой игрой можно обыграть теннисистку из первой десятки. Если они не научатся подавать толку не будет, будут всем подряд влетать 
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+3
Raien
Ну я не знаю. Хочеться багато чого написати, але слова в купу не збираються. Ну якого біса? Як!!!??? 
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Vitason
Играли обе хреново,выиграла та что чуть лучше другой сыграла!!
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+2
Vitason
Ладно ЮС опен,покаже де і на яких позиціях наші тенісистки заслуговують бути,на 500 і 1000 чесно сказати ми ніякі,одне хочеться вірити ,що на великій турнір всі готуються і там покажуть свій максимум!
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+1
Vitason
Подачі там практично в обох були нульові з першої подавали 5 %,а Ангеліна ще й подвійні рисовала,дуже обідно такий матч програвати!
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+1
Stanislav Matusevych
Якщо в цілому, то в грі, яка не дуже нагадувала теніс, перемогла більш класна гравчиня. Але як цензурно охарактеризувати програш Ангеліною вирішального сету з рахунку 5:1? Зробивши за дві свої подачі на матч сумарно 4 подвійні. І 13 подвійних загалом за матч. Буквально нещодавно, тільки без подвійних, фактично те саме було на Вімблдоні з Андреєску. Ніхто не хоче хоча б перед вболівальниками вибачитися після такої ганьби, що вже входить у звичку? Чи наші спортсмени є фанатами кацапського класика з нетлінною цитатою "ваші очікування - то ваші проблеми"? 
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+1
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Vitason
Просто не могу понять,как можно было Жабер отпустить с 1-5 ну как,соберись на 1 очко и все ,хреновая игра Жабер и Калинина этим не воспользовалась очень обидно вот так проигрывать! Просто подарила победу сопернице.
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0
Попандопуло из Одессы
Я смотрел последние 6 геймов и Тб. В горле только матюки. Поэтому молчу.
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0
Алексей
Не первый раз Калинина так влетает, вспоминаем Азаренко, ну тогда вроде 2-5 вела и проиграла на Тай - брейке, что с ними происходят ведь вела 5-1 и опять проигрыш, без подачи не будет удачи 
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0
Алексей
Если раньше подавать не умела, то уже человека не научить  так она и будет подавать, причём у всех украинских теннисисток проблема с подачей, чуть лучше у Свитолиной, но тоже бывает много своих подач отдаёт 
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-1
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sirjoga
Кінцівка трохи невдала вийшла
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
Олександр Радченко
Как-же вы психички достали ! 
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-5
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