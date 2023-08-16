Калинина упустила отличный шанс обыграть пятую ракетку мира в Цинциннати

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) не смогла пробиться в 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Во втором раунде основы украинка обидно проиграла Онс Жабер из Туниса (№5 WTA).

Цинциннати. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 7:6(2), 6:7(2)

Во второй партии Жабер подавала на матч, а в третьем сете украинка вела со счетом 5:1, но дожать финалистку двух последних розыгрышей Уимблдонского турнира не удалось. Судьба этого интригующего поединка решилась на тай-брейке решающей партии, где успешнее сыграла представительница Туниса.

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла. Для Калининой это был девятый матч против теннисистки из первой десятки и седьмое поражение.

Жабер в следующем раунде сразится против Виктории Азаренко или победительницы матча Дженнифер Брэди – Донна Векич.

Ранее турнир покинула Марта Костюк, а Элина Свитолина не смогла сыграть в первом круге из-за травмы.