Костюк окончательно попрощалась с турниром в Цинциннати

Украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) на турнире WTA 1000 в Цинциннати завершила борьбу в парном разряде, едва успев ее начать.

В первом раунде украинка в дуэте с Каролин Гарсией из Франции сразилась против тандема Каролина Плишкова / Донна Векич (Чехия/Хорватия) и потерпела поражение. Судьбу встречи решил только третий сет. Вся встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

WTA Цинциннати. Пары. Первый круг

Марта Костюк / Каролин Гарсия (Украина / Франция) – Каролина Плишкова / Донна Векич (Чехия / Хорватия) – 4:6, 6:2, 8:10

Напомним, ранее Марта Костюк завершила выступления на турнире в Цинциннати в одиночном разряде.