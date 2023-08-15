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WTA
15 августа 2023, 02:13 | Обновлено 15 августа 2023, 02:25
213
2

Костюк окончательно попрощалась с турниром в Цинциннати

Украинка вслед за одиночным разрядом проиграла и в паре

15 августа 2023, 02:13 | Обновлено 15 августа 2023, 02:25
213
2
Костюк окончательно попрощалась с турниром в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) на турнире WTA 1000 в Цинциннати завершила борьбу в парном разряде, едва успев ее начать.

В первом раунде украинка в дуэте с Каролин Гарсией из Франции сразилась против тандема Каролина Плишкова / Донна Векич (Чехия/Хорватия) и потерпела поражение. Судьбу встречи решил только третий сет. Вся встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

WTA Цинциннати. Пары. Первый круг

Марта Костюк / Каролин Гарсия (Украина / Франция) – Каролина Плишкова / Донна Векич (Чехия / Хорватия) – 4:6, 6:2, 8:10

Напомним, ранее Марта Костюк завершила выступления на турнире в Цинциннати в одиночном разряде.

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Марта Костюк WTA Цинциннати Каролин Гарсия Каролина Плишкова Донна Векич
Источник Sport.ua
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ну не шмогла я не шмогла ))
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Олександр Радченко
Позорище!
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